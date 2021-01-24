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【防疫抗疫基金】商經局夥商界推2項實習計劃　每個職位最高資助額1萬元

商業 20:46 2021/01/24

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商務及經濟發展局將與香港6個國際商會和香港青年協會（青協）合作，分別推出兩個實習計劃助港青就業。（資料圖片）

本地失業率持續高企，商務及經濟發展局將與香港6個國際商會和香港青年協會（青協）合作，分別推出兩個實習計劃，包括「未來國際人才計劃」（FIT）及「資訊及通訊科技人才培訓計劃」（TOP），提供創意產業和電訊業等行業約200個全職初級職位。

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，兩個計劃在困難時期為年輕人提供就業機會。FIT特別為希望從事創意產業的年輕人，透過工作拓展世界視野和增廣見聞。TOP則為年輕人在電訊行業，提供工作和培訓機會，擴闊視野。

【2021薪酬調查】報告：僅4成專業人員獲加薪　技術人才薪金增長有望達15%

政府將通過「防疫抗疫基金」下的創造職位計劃，向上述兩個實習計劃提供每月薪酬資助，並以12個月為上限。實習生招聘工作將於今年第一季度展開，暫時未公布詳情。

符合資格的條件：

  • 應聘者須年滿十八歲
  • 持有香港身份證，並取得專上或大專院校的認可證書、文憑或學位
  • 擁有不超過五年工作經驗，或是準畢業生。

該計劃下，每位沒有工作經驗的新畢業生或準畢業生的資助額為5,610元，擁有不超過5年工作經驗者的資助額為10,000元。

【佐敦封區】餐飲業界料封區食肆受影響　籲放寬晚市堂食及推補助

至於6個合作商會，分別是香港英商會、香港加拿大商會、香港法國工商總會、香港德國商會、香港日本人商工會議所和香港瑞典商會。

責任編輯：馬意文

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