  • 18°C
香港時間 : 2021124日 (日) 23:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股前瞻】業績期來襲　蘋果微軟Tesla本周放榜　聯儲局周三議息

股市 22:33 2021/01/24

分享：

本周為美國市場關鍵一周，多份重要業績放榜、聯儲局亦將公布議息結果。

美股步入業績期，4大焦點科技股蘋果（美︰AAPL）、Tesla（美︰TSLA）、微軟（美︰MSFT）及Facebook（美︰FB）將於本周公布業績。與此同時，聯儲局亦會在當地時間周三（27日），即香港時間周四凌晨公布議息結果，市場關注美國政府屆後聯儲局會有何動作。

微軟將於周二美股收市後，即香港周三（27日）清晨公布業績。蘋果、Tesla及Facebook則將於周三收市後，即香港周四（28日）清晨公布業績。由於當前美股的股價及估值已處於歷史高位，市場關注這些科網巨頭的業績表現能否支撐起當前股價。

另外，兩大信用卡公司Visa（美︰V）及MasterCard（美︰MA）亦將於當地時間周四公布業績。

美股散戶陷入瘋狂，大批網民與沽空機構「打對台」，見【下一頁】

繼上周歐央行議息後，聯儲局將於本周三公布議息結果，市場多收預期聯儲局會按兵不動。另外，負責制定美國貨幣政策的聯儲局旗下聯邦公開市場委員會(FOMC)，每年初都會重新執位。

按制度，FOMC有12名具投票權成員，當中7名理事及紐約聯儲銀行行長均享有永久投票權，另外4個投票權席位，則由餘下11名地區聯儲銀行行長每年輪替。今年FOMC的輪任投票權分別由亞特蘭大、芝加哥、里士滿及三藩市的聯儲銀行行長取得。

相關文章︰【美股焦點】大摩CEO去年加薪22%袋2.6億人工

【美股焦點】蘋果傳研發VR頭載置裝　最為2022推出　為AR眼鏡鋪路

編輯︰侯景成

貨幣政策 美股 議息 歐洲央行 Facebook Tesla 美國聯儲局

上一篇文章

【快手上市】快手傳招股價上限115元集資高達480億　拆解快手三大亮點

下一篇文章

【新股IPO】快手重磅登場傳招股價上限115元　一文看清本周新股招股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【名人豪宅】順豐創辦人王衛團隊5億購東半山豪宅　為何在內地「怒刪」豪宅身家報道？
【名人豪宅】順豐創辦人王衛團隊5億購東半山豪宅　為何在內地「怒刪」豪宅身家報道？
【新股IPO】快手及字節跳動先後來港　兩者有何不同？
【新股IPO】快手及字節跳動先後來港　兩者有何不同？
【IKEA】宜家家居IKEA分店周六恢復營業　網站仍告示系統維修中
【IKEA】宜家家居IKEA分店周六恢復營業　網站仍告示系統維修中
【新股IPO】快手周二招股　傳每股招股價上限達115元、引10名基石投資者
【新股IPO】快手周二招股　傳每股招股價上限達115元、引10名基石投資者
【新股IPO】快手招股在即　投行予快手估值有幾高？
【新股IPO】快手招股在即　投行予快手估值有幾高？
【新股IPO】快手科技料下周二招股　券商暫預留1550億元孖展額
【新股IPO】快手科技料下周二招股　券商暫預留1550億元孖展額