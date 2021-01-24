【美股前瞻】業績期來襲　蘋果微軟Tesla本周放榜　聯儲局周三議息

▲ 本周為美國市場關鍵一周，多份重要業績放榜、聯儲局亦將公布議息結果。

美股步入業績期，4大焦點科技股蘋果（美︰AAPL）、Tesla（美︰TSLA）、微軟（美︰MSFT）及Facebook（美︰FB）將於本周公布業績。與此同時，聯儲局亦會在當地時間周三（27日），即香港時間周四凌晨公布議息結果，市場關注美國政府屆後聯儲局會有何動作。

微軟將於周二美股收市後，即香港周三（27日）清晨公布業績。蘋果、Tesla及Facebook則將於周三收市後，即香港周四（28日）清晨公布業績。由於當前美股的股價及估值已處於歷史高位，市場關注這些科網巨頭的業績表現能否支撐起當前股價。

另外，兩大信用卡公司Visa（美︰V）及MasterCard（美︰MA）亦將於當地時間周四公布業績。

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繼上周歐央行議息後，聯儲局將於本周三公布議息結果，市場多收預期聯儲局會按兵不動。另外，負責制定美國貨幣政策的聯儲局旗下聯邦公開市場委員會(FOMC)，每年初都會重新執位。

按制度，FOMC有12名具投票權成員，當中7名理事及紐約聯儲銀行行長均享有永久投票權，另外4個投票權席位，則由餘下11名地區聯儲銀行行長每年輪替。今年FOMC的輪任投票權分別由亞特蘭大、芝加哥、里士滿及三藩市的聯儲銀行行長取得。

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編輯︰侯景成