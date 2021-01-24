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美國幸運兒購彩券一注獨得78億 史上第3高彩金

環球社會熱點 19:57 2021/01/24

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美國有幸運兒購彩券一注獨得78億港元，為 史上第3高彩金。

不少人都夢想可成為億萬富翁，有人更憧憬可靠中六合彩一夜暴富。美國密歇根州有一名幸運兒購買了一張價值2美元（約15.6港元）的美國超級百萬（U.S. Mega Millions）彩券，竟意外一注獨得10億美元（約78億港元），更成為美國史上第三高彩金的得主。

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美國超級百萬大獎連續37次無人中獎，直至上周五（22日）攪出4、26、42、50、60和24這6個號碼後，終於有人成功中獎。超級百萬大獎的中獎機會率為3.025億分之一，中獎者能一注獨得彩金更是難得。

據悉，這張彩券是於密歇根州底特律郊區的一間超市售出。得獎者可選擇一筆過領取獎金，扣稅後將會獲得約7.76億美元（約60.5億港元）的彩金。這名幸運兒也可分期30年領取獎金。

美國史上最高的彩金紀錄為15億美元（約117億港元），這名幸運兒於2019年中獎，在匿名情況下選擇一筆過領取近8.78億美元（約68.4億港元）的彩金。

責任編輯：鄭錦玲

 

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