  • 23°C
香港時間 : 2021125日 (一) 17:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【醫藥股】君實生物升15% 特瑞普利單抗獲美國FDA快速通道資格

股市 16:18 2021/01/25

分享：

君實生物旗下藥物獲美國FDA快通道資格。

君實生物 （01877） 宣布，其研發的特瑞普利單抗注射液一線治療晚期黏膜黑色素瘤，獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）授予快速通道資格（FTD）。同時，特瑞普利單抗聯合阿昔替尼對比帕博麗珠單抗一線治療晚期黏膜黑色素瘤患者的臨床試驗（IND）申請，亦獲得FDA批准，同意直接開展III期臨床研究。

君實生物今日高開5%，全日升幅擴大至逾15%，收報90元，最新市值達785億元。

特瑞普利單抗是中國首個批准上市的以PD-1為靶點的國產單抗藥物，且至今已在中、美等多國開展了覆蓋超過15個適應症的30多項臨床研究。特瑞普利單抗用於三線治療複發或轉移性鼻咽癌，以及特瑞普利單抗用於二線治療轉移性尿路上皮癌的新適應症上市申請分別於2020年4月和2020年5月獲得國家藥監局受理。

康希諾向巴基斯坦2000萬劑新冠疫苗，見【下一頁】

2020年12月，特瑞普利單抗被納入新版國家醫保目錄。

君實生物表示，本次特瑞普利單抗獲得FDA快速通道資格，能夠顯著地支持並加速特瑞普利單抗在美國的研發及上市進程，是特瑞普利單抗獲得FDA孤兒藥認定、突破性療法認定後又一里程碑式進展。

相關文章︰君實生物科創板上市曾爆升近3倍 最近價較H股溢價2倍

君實生物「搣甩」B字　周三起生效

編輯︰侯景成

港股 君實生物（01877） 醫藥股 色素 疫苗 鼻咽癌 黑色素瘤

上一篇文章

【小米股價】小米遭標普道瓊指數剔除股價先跌倒升　小米31元排出1700個沽盤出貨
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】星盛商業管理6668共33萬人認購　超額認購近756倍一手中籤率1.29%（附分配結果）
【新股IPO】星盛商業管理6668共33萬人認購　超額認購近756倍一手中籤率1.29%（附分配結果）
【新股IPO】快手招股在即　投行予快手估值有幾高？
【新股IPO】快手招股在即　投行予快手估值有幾高？
【快手科技IPO】快手科技1024入場費逾萬元你抽唔抽？　認購快手科技IPO五大不可不知
【快手科技IPO】快手科技1024入場費逾萬元你抽唔抽？　認購快手科技IPO五大不可不知
【名人豪宅】順豐創辦人王衛團隊5億購東半山豪宅　為何在內地「怒刪」豪宅身家報道？
【名人豪宅】順豐創辦人王衛團隊5億購東半山豪宅　為何在內地「怒刪」豪宅身家報道？
【快手上市】快手科技1024上市市值最多達4783億　拆解快手三大亮點
【快手上市】快手科技1024上市市值最多達4783億　拆解快手三大亮點
【新股IPO】快手科技1024招股入場費11616元　集資規模勝京東、國際配售已錄足額認購
【新股IPO】快手科技1024招股入場費11616元　集資規模勝京東、國際配售已錄足額認購