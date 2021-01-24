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財報季進入高潮 蘋果、特斯拉、微軟將發布業績

環球政經 19:55 2021/01/24

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美股超級財報周將於下周登場，多家重量級科技巨擘，如Facebook（FB）、Apple（AAPL）、微軟（MSFT），以及Tesla（TSLA）等科技股將公布業績。FANNG中，Netflix（NFLX）已經於本周三（20日）首先放榜，上季總收入66.4億美元，略高於市場預期，但每股盈利1.19美元，比市場預期為低。不過，Netflix的付費用戶人數在季內衝破2億並大勝預期，再加上現金流充足，公司表示極有可能回購股票，刺激股價周三（20日）急升逾16.85%。

【美股焦點】美股財報季拉開序幕 分析師料銀行股潛在升幅為1成至1成半【下一頁

其中，微軟將於周一（26日）盤後公布業績，市場預期微軟第二財季營收將同比增長8.9%至401.82億美元，每股收益為1.64美元，淨利潤按年增長7.7%至125.43億美元。

Apple將於周二（27日）盤後公布業績，市場預期Apple上季營收將同比增長約12%，達1,025.億美元，每股盈餘預估為1.41美元、淨利潤按年增長6.7%至237.23億美元。AppleCEO Tim Cook曾表示，相信iPhone銷售會在第一財季實現增長。摩根士丹利分析師胡柏蒂（Katy Huberty）更稱iPhone 12是Apple過去5年來最成功的產品。

Facebook 及Tesla亦將於周二（27日）盤後公布業績。市場預期Tesla第四季度每股收益為1.01美元；預計營收為429億美元，同比增長38.1%。Facebook預期上季每股收益為3.22美元，上季營收按年增長近25%至263.4美元。

編輯：黃銳

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