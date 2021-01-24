【佐敦封區】油尖旺區疫情嚴峻　旺角桔梗餐廳暫停營業自保

▲ 旺角桔梗餐廳宣布，將於明日（1月25日）起暫停營業，等待晚市有堂食和地區疫情受控再重開。（桔梗facebook圖片）

晚市禁堂食打擊餐飲業，加上油尖旺區疫情嚴峻，政府昨日清晨圍封佐敦「受限區域」，令鄰近食肆雪上加霜。旺角桔梗餐廳宣布，將於明日（1月25日）起暫停營業直至另行通知；616牛肉火鍋專門店亦宣布，部份分店明日起將暫停全日堂食。

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旺角桔梗餐廳表示，由於晚市停業久久至今，嚴重打擊店舖收入，令營運成本平衡艱難，以及油尖旺區疫情加劇，為保障客人和員工安全，決定暫停營業，等待晚市有堂食和地區疫情受控再重開。

不過，桔梗指，盆菜計劃不受影響，客人可繼續於應用程式下單，以維持租金成本。旺角店員工亦將適當的分配至姊妹分店Lagom Kaffe繼續正常工作。

616牛肉火鍋專門店於facebook表示，明日起3間分店將暫停堂食至另行通知，包括鄰近油尖旺區的太子分店、天后及干諾道西店，全日堂食暫停，只提供有限度外賣自取服務，又指「盡了力，都要停一停」。

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責任編輯：朱悅瀅