俄羅斯多地示威聲援納瓦爾尼 逾3000人被捕（多圖）

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼上周返回俄羅斯後，立即被俄羅斯警察拘留。事件觸發大批俄羅斯民眾不滿，俄羅斯全國各地有民眾上街示威，演變為近年反對俄羅斯總統普京的最大型示威。俄羅斯警方指示威屬於非法活動，在驅逐期間拘捕超過3,000人，納瓦爾尼妻子亦一度被拘留。

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納瓦爾尼（Alexei Navalny）於社交網站呼籲民眾上街抗議。俄羅斯有過百個城市和小鎮在周末都有民眾，上街示威要求釋放納瓦爾尼。據BBC報道，全國有數以萬計的人參與示威，為近十年反對普京（Vladimir Putin）的最大型示威。

在莫斯科，民眾周六（23日）在普希金廣場（Pushkin square）聚集，防暴警察其後到場驅散。有獨立非政府組織表示，在被捕的3,100人中，莫斯科已佔超過1,200人。納瓦爾尼的妻子尤利婭（Yulia Navalnaya）亦在社交網站上載相片表示，她一度被警方拘留及帶到警車上。有示威者遊行至關押納瓦爾尼的高設防監獄，其後多人被捕。

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在符拉迪沃斯托克（Vladivostok，前海森威），有獨立媒體表示最少3,000人參與了周末示威，但官方指只有500人。另一西伯利亞城市雅庫茨克（Yakutsk）室外氣溫只有攝氏負50度，但當地民眾依然舉行小型示威集會。

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俄羅斯當局在集會前，表明會採取鎮壓措施。納瓦爾尼是普京任內的主要批評者。除了納瓦爾尼本人外，包括納瓦爾尼發言人亞米什（Kira Yarmysh）等多名親信亦在上周被捕。納瓦爾尼支持者呼籲下周末再舉行示威活動。

責任編輯：李俊儀