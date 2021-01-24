明源雲發盈警 公允值虧損令去年蝕6.9至7.5億元人幣

內地SaaS股，明源雲（00909）發盈警，預料截至2020年12月31日止全年股東應佔虧損約6.9億至7.5億元(人民幣、下同)；主要由於確認優先股的公允價值虧損9.89億人民幣。2019年度利潤2.16億人民幣。

該公司指出，全年由盈轉虧，該虧損主要由於確認優先股的公允價值虧損約989億元（即截至2019年12月31日的A系列優先股 （「A系列優先股」)的賬面值，與其截至本公司股份於聯交所上市日期（即2020年9月25日，其時合共90,125,190股已發行A系列優先股於緊接本公司股份上市完成前，轉換為本公司90,125,190股普通股，每股為16.50港元）的公允價值之間的差額造成。差額已於2020年計入損益內。

若撇除相關影響，公司預期將錄得經調整淨利潤介乎約3.30億至3.9億元，而2019年同期的經調整淨利潤約2.36億元，按年增長39.83%至65.25%。

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編輯：黃銳