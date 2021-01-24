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財長陳茂波：推動創科發展 為疫後經濟帶來持續動力

股樓投資 19:53 2021/01/24

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財政司司長陳茂波今日（1月24日）發表網誌，指期望創科發展為本港疫情後經濟的多元發展，帶來更持續的動力。

在名為「推動創科發展」的網誌中，陳茂波提及政府正積極加強科技應用以協助抗疫工作，包括應用於家居隔離工作的電子手環、銅芯口罩等。且過去幾年的財政預算案均透過政策措施及資源投放，推動完善創新科技發展的生態系統，包括培育及匯聚人才、匯聚企業群、鼓勵科研、誘導市場需求和建立暢通的融資渠道等。

他認為經過多年的耕耘，這些工作漸見成效。

至於為創科產業建立暢通的融資渠道方面，政府在2018年修訂上市規則，容許同股不同權的企業、未有盈利的生物科技公司在港上市，亦容許境外掛牌的企業在港作第二上市。

此外，去年八月正式實施的「有限合夥基金制度」，連同其他準備修例推行的優惠措施，會大大提升香港對私人投資基金（包括私募基金及創投基金）的吸引力，有助將資本引導至不同發展階段的創新科技公司。事實上， 在過去短短的幾個月間，已有超過70間相關的基金在本港註冊成立。

網誌全文：

持續一年的新冠肺炎疫情，令本港經濟及社會民生受到沉重的打擊。政府正致力採取各樣措施控制疫情，從特定群組檢測到小區強制檢測，到逐步擴大檢測範圍和強化個案追縱，力求盡速把疫情遏止，盡快及最大程度恢復市民生活、出行、照顧家人及工作的空間。一直以來，我在財政上全力配合，確保抗疫工作的配備和資源充足。

我們同時積極加強科技應用以協助抗疫工作，包括應用於家居隔離工作的電子手環、銅芯口罩等。另外，創新科技署亦資助了不少防疫產品和科技應用研發項目，例如應用於電梯的「無觸式」按鈕面板，市民可以「隔空按掣」，減少接觸。

科技發展的原動力是應對社會、市民、消費者的需要，或解決企業運作的痛點，這可說是驅動產品或服務創新的關鍵。而當科技與創新意念能凝聚匯流成動力，便可成為推動經濟持續發展的新動能。然而，科技研發和應用除了需要大量資源投入，更需要應用場境的配合。因此，尤其在創科發展的初期，政府的介入與支持便相當重要。這包括投放公共資源以起牽引拉動作用、出台政策，為創科產業營造有利的發展空間等。

我在過去幾年的財政預算案均透過政策措施及資源投放，推動完善創新科技發展的生態系統，包括培育及匯聚人才、匯聚企業群、鼓勵科研、誘導市場需求和建立暢通的融資渠道等。經過多年的耕耘，這些工作漸見成效。

人才是創科發展的關鍵。為培育和匯聚科技人才，早年推出的「研究員計劃」及「博士專才庫」兩項計劃，已於去年七月整合為「研究人才庫」並擴大資助，每間合資格公司或機構可獲資助聘用最多四名取得學士、碩士或博士學位的創科人才進行研發工作，讓僱主在聘用科研人員時有更大靈活性。計劃至今已資助逾六千個研究人才職位，涉及資助額超過二十億元。至於旨在吸納外地科研人才來港的「科技人才入境計劃」，自2018年推出至今，已批出簽證或進入許可予約220人，當中近三成持有博士學位。

我在去年的預算案中預留了4,000萬元，為本地大學STEM課程的學生安排與創科相關的短期實習。有關的「創科實習計劃」於去年6月以先導形式推出，學界和業界均反應熱烈，有超過一千名大學生受惠。

為了讓中學生有更多資源及機會，從興趣和實踐中探索科技應用，我在2019-20年度財政預算案撥出5億元推行「中學IT創新實驗室」計劃，每間中學可申請最高100萬元的資助，舉辦資訊科技相關的課外活動，去年12月推出至今已有超過40間學校申請，活動內容包括舉辦人工智能課程、移動應用程式編程班、參加機械人競賽等。

在匯聚企業群方面，我在2018-19年度的預算案中撥出100億元建設兩個世界級科技創新平台，透過匯聚國際知名學府、機構或商業單位在科學園設立研發實驗室，加強科研合作提升本地研發水平和能力，願景是成為環球科研合作中心。這兩個平台分別是專注醫療科技的「Health@InnoHK」，以及專注人工智能／機械人技術的「AIR@InnoHK」，至今反應踴躍。

為鼓勵研究及應用，我們於去年初擴大「創新及科技基金」下「公營機構試用計劃」的資助範圍，以協助更多本地科技公司將其研發成果實踐和商品化。去年三月，為應對疫情，「計劃」推出了特別徵集，支持防控疫情的產品開發和科技應用。至今批出了逾60宗申請，涉及資助總額逾1億元，當中約一半申請由本地科技公司提交。「無觸式」按鈕便是其中一個項目。

在推動再工業化方面，政府在去年7月底推出20億元的「再工業化資助計劃」，以配對形式資助生產商在香港設立新的智能生產線，資助上限為獲批項目總開支的三分之一或1,500萬港元，以較低者為準。

另外，我在去年的預算案優化了「科技券」計劃，將每個「科技券」獲批項目的政府資助比例由三分之二提高至四分之三，每名申請者的累計資助上限和獲批項目數目上限亦由40萬元和四個分別增加至60萬元和六個。至今已批出三千多宗申請，涉及資助總額逾5億元。

去年的預算案在創科發展的基建配套方面亦有著墨，例如科學園第二期擴建、數碼港擴建計劃、將軍澳工業邨先進製造業中心，和元朗工業邨微電子中心等，這些項目均在穩步推進中。

在建設智慧城市方面，我們去年12月公布了《香港智慧城市藍圖2.0》，提出超過130項措施。與此同時，最近推出的「智方便」數碼服務平台，讓市民可以單一數碼身分， 一站式登入並使用多項政府及商業的網上服務，目前涵蓋了稅務、車牌續期、求職登記，以至電力和煤氣公司等的服務。預期到今年年中，「智方便」提供的服務將增至110項。

至於為創科產業建立暢通的融資渠道方面，我們在2018年修訂上市規則，容許同股不同權的企業、未有盈利的生物科技公司在港上市，亦容許境外掛牌的企業在港作第二上市。此外，去年八月正式實施的「有限合夥基金制度」，連同其他準備修例推行的優惠措施，會大大提升香港對私人投資基金（包括私募基金及創投基金）的吸引力，有助將資本引導至不同發展階段的創新科技公司。事實上， 在過去短短的幾個月間，已有超過70間相關的基金在本港註冊成立。

這幾年我們在創科發展上，努力不懈的全方位投入和推動，包括建設基礎設施、匯聚人才和企業、增撥資源鼓勵研究及應用，以及引導市場資金的投入等，目標是推動創科生態圈的蓬勃發展。誠然，我們目前仍面對不少挑戰，但這些困難將激勵我們加倍努力，迫使我們要不斷激活創意、探索解決方案，讓創科發展能更好地服務社會、提升生活質素，並為香港疫後經濟的多元發展，帶來更持續的動力。

編輯：黃銳

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