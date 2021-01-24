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【新冠疫苗】英國警告接種兩劑後 仍可傳播病毒給他人

環球社會熱點 19:15 2021/01/24

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英國政府警告即使已接種兩劑新冠疫苗，仍會有傳播病毒給他人的風險。

新冠肺炎疫情嚴峻，多國加快為民眾接種新冠疫苗，希望可達到群體免疫效果。但英國政府官員警告接種新冠疫苗非一勞永逸，即使民眾已接種兩劑新冠疫苗，仍會有傳播新冠肺炎病毒給他人的風險。

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英格蘭副首席醫療官Jonathan Van-Tam上周六（23日）於《電訊報》撰文，並以《疫苗給我們希望，但仍要遵守規則》（The vaccine has given us hope, but we still need to follow the rules）為題。

Van-Tam於文中明確指出：

即使接種兩劑疫苗後，你仍可能將新冠肺炎病毒傳播給他人，傳播鏈也會延續。

（ven after you have had both doses of the vaccine you may still give Covid-19 to someone else and the chains of transmission will then continue.）

Van-Tam又表明，從來未有疫苗會是百分百有效，因此新冠疫苗的保護率也無法取得保證。他表示民眾在接種新冠疫苗兩至三周内可能會感染病毒，因此最好提供三周時間供長者完全建立免疫反應。

根據英國政府數據，英國有580萬人已接種首劑新冠疫苗。英國政府本周擴大接種規模，會於英格蘭各地再開設32個疫苗接種點。

責任編輯：鄭錦玲

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