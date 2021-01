【新冠疫苗】英國警告接種兩劑後 仍可傳播病毒給他人

▲ 英國政府警告即使已接種兩劑新冠疫苗,仍會有傳播病毒給他人的風險。

新冠肺炎疫情嚴峻,多國加快為民眾接種新冠疫苗,希望可達到群體免疫效果。但英國政府官員警告接種新冠疫苗非一勞永逸,即使民眾已接種兩劑新冠疫苗,仍會有傳播新冠肺炎病毒給他人的風險。

英格蘭副首席醫療官Jonathan Van-Tam上周六(23日)於《電訊報》撰文,並以《疫苗給我們希望,但仍要遵守規則》(The vaccine has given us hope, but we still need to follow the rules)為題。

Van-Tam於文中明確指出:

即使接種兩劑疫苗後,你仍可能將新冠肺炎病毒傳播給他人,傳播鏈也會延續。 (ven after you have had both doses of the vaccine you may still give Covid-19 to someone else and the chains of transmission will then continue.)

Van-Tam又表明,從來未有疫苗會是百分百有效,因此新冠疫苗的保護率也無法取得保證。他表示民眾在接種新冠疫苗兩至三周内可能會感染病毒,因此最好提供三周時間供長者完全建立免疫反應。

根據英國政府數據,英國有580萬人已接種首劑新冠疫苗。英國政府本周擴大接種規模,會於英格蘭各地再開設32個疫苗接種點。

