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【配股潮】恒大汽車折讓9.5%配股集資260億元　「甘比」陳凱韻斥30億認購

股市 19:02 2021/01/24

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恒大汽車向6名投資人定向增發9.52億股新股，共集資260億元。

恒大汽車 （00708） 折讓近一成配售約9.5億股，集資260億元，是次引入的6名投資者當中，華人置業  （00127） 大股東、劉鑾雄妻子「甘比」陳凱韻斥資30億元認購。

恒大汽車公布，24日與6名投資者簽訂認購協議，以每股27.3元定向增發約9.52億股，佔公司擴大後總股數9.75%，集資260億元。

以配股價每股27.3元計，較上周五（22日）收市價29.9元折讓9.5%。

恒大汽車引入的6名投資者中，其中2人屬個人投資者，分別是華置陳凱韻及中國燃氣 （00384） 總裁劉明輝，各斥資30億元認購1.1億股；另外4間公司—成宇控股公司、上宇公司、和益榮國際貿易有限公司、翠林全球投資有限公司，各認購50億元股份。各方均同意股份設有鎖定期12個月，期間不得出售、借出、轉讓或以其他方式處理。

恒大汽車指，今次集資所得將用作加強新能源汽車產業的技術研發、生產投入、償還一債務和一般企業用途。而透過認購事項籌集股本資金，可擴大股東基礎、增強資本基礎及提升集團財務狀況及淨資產基礎，以促進集團長期發展及增長。

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編輯：趙穎妍

港股 劉鑾雄 汽車 陳凱韻 恒大汽車（00708） 中國燃氣（00384） 集資 配股 配售 中國

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