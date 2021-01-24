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【A股大牛市】內地湧現直播炒股 散戶被騙近百萬

股樓投資 19:55 2021/01/24

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今年內，中港兩地股市火熱，內地更興起「直播炒股」的熱潮。可是，這類直播炒股，與上年在港興起的「微信女」一樣，皆是投資理財類詐騙個案。

據內媒報道，這些不法分子往往會搭建一個虛假盤，直播「炒股」，以「投資顧問」、「客服」、「老股民」等的身份，通過直播間講課、加好友、發微信紅包等手段布局，製造出跟着他們，便能賺大錢的假象，誘騙受害人入局。據深圳市檢察院近日披露其中一宗直播炒股的犯罪個案，犯罪集團的一個小隊四五個人控制這些虛假身份，而該犯罪集團在馬來西亞就有六個這樣的小隊，在內地有十餘個這樣的團隊。

其中一個個案，當中的被害人，被遊說開設「美國」期貨帳戶，向犯罪集團轉帳近5萬美元，且在短短幾日內就跟隨對方炒期貨賺近萬美元。被害人在第一次順利退款，但又被說服期貨立即會上漲，於是再投入幾十萬元，總投入近百萬人民幣，但跟隨最後一次的直播炒股後，被害人發現其帳戶一次又一次地被平倉，只剩下了1.7萬美元。聯絡客服後，僅獲退回10萬多人民幣的退款，終意識到被騙。

據悉，短短幾個月，該案涉及的被害人有532名，遍布全國，受害人累計向平台轉賬達約1億元人民幣，經過追贓挽損，最終造成被害人實際損失8000萬餘元人民幣。

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編輯：黃銳

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