【香港經濟】陳家強：今年仍悲觀、失業率續升　梁兆基：政府可要求有盈利企業交還保就業補貼

▲ 前財經事務及庫務局長陳家強表示，對今年香港經濟前景仍然悲觀。（資料圖片）

香港第四波疫情仍未受控，政府早前表明農曆新年前，社區防疫措施都未見有條件放寬。前財經事務及庫務局長陳家強表示，對今年香港經濟前景仍然悲觀，料隨著支援措施陸續結束，失業率將持續上升，建議政府應針對個別行業作更精準援助。

陳家強昨日出席電台節目時表示，消費市道因疫情而陷入停頓，即使本地經濟過去半年看似穩定，但實際是政府採取大量支援措施；而隨著支援措施陸續結束，預期失業率會繼續上升。

總商會梁兆基：今年首季或是最黑暗時期

他續指，部分行業如餐飲業等受疫情的打擊較大，認為政府可以針對特定行業作更精準的支援。

同場的總商會總裁梁兆基表示，對今年上半年的經濟無太大期望，而第一季更有機會是「最黑暗」時期，倡政府應考慮加大防疫抗疫基金，推出經改良的第三輪保就業計劃，容許企業在新冠疫苗供港前渡過難關。

梁兆基續指，政府可以考慮要求有盈利的企業，退還已領取的工資補貼，相信在行政上不複雜。

相關文章：

【香港經濟】星展香港：第一季失業率料升至7.2% 政府加稅機會增

【香港經濟】大和：失業率勢回升 市民對疫苗乏信心防疫措施或維持至明年中

編輯：趙穎妍