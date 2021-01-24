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【香港疫情】佐敦受限區域逾7000人完成檢測、錄13宗陽性　檢測陰性者可提前離開（不斷更新）

股市 18:27 2021/01/24

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本港情反覆，港府早前對佐敦「受限區域」圍封，東至吳松街、南至南京街、西至炮台街、北至甘肅街，範圍內的人士須留在處所，並按政府安排接受強制檢測。民政事務局局長徐英偉表示，將在今日6時起容許檢測呈陰性及配戴手環的市民，可在指定位置進出受限區域。

徐英偉表示，希望在1月25日凌晨前完成全部檢測，並解封受限區域。食物及衞生局局長陳肇始表示，在限區域​逾70000檢測樣本中，錄得13宗陽性個案，其中4人來自同一家庭。

以下為記者會內容

【18︰27】徐英偉表示，共進行了3650戶的拍門工作，其中約450戶無人應門。

【18︰23】對於會否在受限區域進行第二次檢測，徐英偉表示，會視乎情況，如有需要會進行第二次強制檢測。

【18︰20】對於居民不方便煮食，徐英偉稱收到不少市民救助，在區內已迅速回應。至於提前離開區域的人士，他重申任何違反檢測令的人士都會解犯法例。

【18︰19】陳肇始未有正面回應是否會在油麻地實施「受限區域」。

【18︰16】徐英偉表示，今日6點之後，所有檢測呈陰性、配有手環人士可以在指定出口離開，會有工作人員負責登記進出紀錄。

相關文章︰【香港疫情】中銀香港觀塘廣場分行1員工確診 　暫停營業至另行通知

【香港疫情】滙豐HSBC油麻地卓越理財中心　周六起暫停服務直至另行通知

編輯︰侯景成

疫情 徐英偉 陳肇始 食物及衞生局 民政事務局

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