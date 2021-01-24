淨流入再破紀錄 北水狂沽吉利

北水再以破紀錄的姿態湧入港股市場，一周來自港股通的淨流入多達971.8億元人民幣，較上周增加35.9%，打破歷來紀錄，亦刺激恒指周四（1月21日）一度升穿3萬點大關。但值得注意是，周五（1月22日）恒指瀉479點，適逢南下資金淨流入大為縮減，是否北水有份沽貨，有待觀察。

【至叻板塊】北水炒慶市場氣氛 細價股借概念亂舞【見下一頁】

事實上，至少有3隻股份呈現由買轉沽的情況，包括小米集團（01810）、中芯國際（00981）及中移動（00941）均在周四或五開始錄得資金淨流出，其中小米在周四、五分別流出3.4億元及6.7億元。

股價屢創新高的騰訊（00700）繼續是淨流入最多的股份，全周資金流入218.7億元，大大拋離美團（03690）和港交所（00388），兩股淨流入同樣為80.2億元。

吉利汽車（00175）持續出現淨流出，今周再流出4.1億元；藥明生物（02269）也流出2億元。

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資料來源︰瑞信

註︰數據截至周四（21日），由於資金流變化根據港股通在中央結算系統（CCASS）的持股及當日收市價來計算，涉及T+2交收，因此，實際反映的交易日為1月13至19日

原文節錄至692期《Wealth》港股通數據

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編輯：黃銳

