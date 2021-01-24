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【新冠疫苗】加州有人接種數小時後死亡 上月曾染疫

環球社會熱點 18:18 2021/01/24

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加州1名上月曾感染新冠肺炎的民眾，接種新冠疫苗數小時後死亡。

美國的新冠肺炎疫情嚴峻，美國正加緊為民眾接種新冠疫苗。新任美國總統拜登更豪言上任百日，可為民眾接種1億劑新冠疫苗。但加州1名上月曾感染新冠肺炎的民眾，接種新冠疫苗數小時後死亡。當局目前正調查他的死因，是否與接種新冠疫苗有關。

【牛津疫苗】供應歐盟量少6成 據報僅交付3100萬劑 【下一頁】

【新冠疫苗】Moderna嚴重過敏個案 美疾控指較輝瑞少 【下一頁】

加州普萊瑟縣（Placer County）治安官辦公室上周六（23日）公布，該縣一名居民曾於12月下旬確診新冠肺炎，上周四（21日）接種新冠疫苗數小時後死亡。當局並未透露死者性別，以及死者是接種輝瑞（Pfizer）疫苗抑或Moderna疫苗。

治安官辦公室指當局正在調查死者的死因，又表示：

有關死因的任何報道都仍過早，有待調查結果（證實）。

（Any reports surrounding the cause of death are premature, pending the outcome of the investigation.）

【變種病毒】約翰遜：英國變種病毒致死率或高30% 疫苗仍有效 【下一頁】

美國加州早前已有少於10名民眾接種Moderna疫苗後，出現嚴重過敏反應。該州流行病學家帕恩（Erica Pan）表示經過慎重考慮，建議接種中心使用其他疫苗存貨。

美國截至上周六晚， 已於全國範圍分發超過4,141萬劑新冠疫苗，並已施打超過2,053萬劑。而加州就獲分發近500萬劑新冠疫苗，並已為民眾接種超過200萬劑。

責任編輯：鄭錦玲

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