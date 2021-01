【新冠疫苗】加州有人接種數小時後死亡 上月曾染疫

美國的新冠肺炎疫情嚴峻,美國正加緊為民眾接種新冠疫苗。新任美國總統拜登更豪言上任百日,可為民眾接種1億劑新冠疫苗。但加州1名上月曾感染新冠肺炎的民眾,接種新冠疫苗數小時後死亡。當局目前正調查他的死因,是否與接種新冠疫苗有關。

加州普萊瑟縣(Placer County)治安官辦公室上周六(23日)公布,該縣一名居民曾於12月下旬確診新冠肺炎,上周四(21日)接種新冠疫苗數小時後死亡。當局並未透露死者性別,以及死者是接種輝瑞(Pfizer)疫苗抑或Moderna疫苗。

治安官辦公室指當局正在調查死者的死因,又表示:

有關死因的任何報道都仍過早,有待調查結果(證實)。

(Any reports surrounding the cause of death are premature, pending the outcome of the investigation.)