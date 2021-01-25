【美股焦點】美國散戶買爆GameStop　盤前再升逾倍高見136美元　沽空機構「認輸」噤聲

▲ GameStop股價暴漲，主要由散戶狂熱情緒推動。

美國遊戲零售商GameStop（美︰GME）繼上周五股價暴漲51%後，周一（25日）盤再度爆升逾倍，高見136美元。值得注意的是，《彭博》數據顯示，華爾街投行對GameStop的平均目標價只有12.36美元，遠低於其當前股價。早前唱淡GameStop的沽空機構香櫞（Citron Researh）亦認輸投降。

GameStop股票在美國討論區Reddit上非常受歡迎，屬於散戶網民的「愛股」之一。在Reddit上經常可見用戶唱好GameStop，在散戶蜂擁下，其股價一直瘋漲。某些談論該股票的帖子更引起巨大回響。

去年美國投資者因沽空Tesla而損失3100億，見【下一頁】

香櫞上周二高調嘲諷購買GameStop的散戶，形容他們為都是「牌局中的傻瓜」，更稱GameStop股價會跌至20美元，並表示將會以直播方式發表看淡GameStop的5個理由。

此後數日大批網民在網上攻擊香櫞，同時間GameStop股價亦不斷上揚。直至上周五（22日）香櫞創始人Andrew Left表示，由於「憤怒的暴民（he angry mob who owns this stock）」，將不會再發表對該股的任何評論。

他更稱，因為唱淡GameStop而遭到大量網民恐嚇、Twitter帳戶亦被人試圖入侵，事件及波及其年幼的孩子。

Andrew Left噤聲後，原本承諾的直播也無疾而終，上周五GameStop股價更暴漲5成。

但事實上，GameStop是間財務狀況不佳的公司。《彭博》數據顯示，華爾街投行對GameStop的平均目標價只有12.36美元，遠低於其當前股價65美元。

相關文章︰【美股焦點】內地電子煙龍頭「悅刻」母企霧芯科技首掛 股價大漲近150%

【美股焦點】Google要脅暫停止澳洲搜尋服務 澳洲要求科企向新聞付費

編輯︰侯景成