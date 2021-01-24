【散戶贏大鱷】美國散戶喪炒GameStop單日暴漲5成　沽空機構「認輸」噤聲

▲ GameStop股價暴漲，主要由散戶狂熱情緒推動。

美國股市近年散戶參與度大增，惟散戶的「瘋狂行為」亦引起了投資界的關注。上周五遊戲零售商GameStop（美︰GME）股價暴漲51%，報65.01美元，全周累升逾倍 。早前調唱淡GameStop的沽空機構香櫞（Citron Researh）亦要「認輸」，香櫞創始人Andrew Left更表示不會再對該股發表任何評論。

GameStop股票在美國討論區Reddit上非常受歡迎，屬於散戶網民的「愛股」之一。在Reddit上經常可見用戶唱好GameStop，在散戶蜂擁下，其股價一直瘋漲。某些談論該股票的帖子更有過百萬的熱度，引起巨大回響。

散戶瘋狂 沽空機構唱遭網民圍攻

然而，散戶瘋狂的行為引起了沽空機構香櫞的關注。香櫞上周二高調嘲諷購買GameStop的散戶，形容他們為入都是「牌局中的傻瓜」（suckers at this poker game），更稱GameStop股價會跌至20美元，並表示將會以直播方式發表看淡GameStop的5個理由。

去年美國投資者因沽空Tesla而損失3100億，見【下一頁】

此後數日大批網民在網上攻擊香櫞，同時間GameStop股價亦不斷上揚。直至上周五（22日）香櫞創始人Andrew Left表示，由於「憤怒的暴民（he angry mob who owns this stock）」，將不會再發表對該股的任何評論。他更稱，因為唱淡GameStop而遭到大量網民恐嚇、Twitter帳戶亦被人試圖入侵，事件及波及其年幼的孩子。

Andrew Left噤聲後，原本承諾的直播也無疾而終，周五GameStop股價更暴漲5成。

但事實上，GameStop是間財務狀況不佳的公司。《彭博》數據顯示，華爾街投行對GameStop的平均目標價只有12.36美元，遠低於其當前股價65美元。

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編輯︰侯景成