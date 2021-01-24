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【中美角力】美航母羅斯福號艦隊南海航行　擬應對解放軍戰機持續繞台

環球政經 21:10 2021/01/24

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以羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）航空母艦為首，連同1艘巡洋艦及2艘驅逐艦的艦隊從上周六起（23日）進入南海海域航行。

羅斯福號戰鬥群司令瓦利西莫（Doug Verissimo）表示，此次為例常航行，目的為保證南海的航海自由。與此同時，兩岸關係亦在拜登（Joe Biden）上台後漸趨緊張。就在艦隊進入南海當天，大量解放軍戰機在東沙群島上空盤旋，並數度進入台灣防空識別區。

【中美關係】拜登指美國需重新參與國際事務 並呼籲盟友聯手抗華 【下一頁

「於南海航行的船隻佔環球貿易的三分二，對美國與貿易夥伴來說，美軍在區域內的航行將對航海安全及自由有正面影響。」瓦利西莫此番言論恰恰發生在拜登上台後的第三天。

    點擊圖片放大
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美國國務卿布林肯（Antony Blinken）上周二（19日）在參議員人事聽證會上表示，中國將毫無疑問地對美國構成重要挑戰，並肯定前總統特朗普（Donald Trump）對中國的強硬立場。

中國向來一直反對美國在有關水域航行，並多次表示南海中的南沙群島為中國不可分割的一部分。

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撰文 : 張健兒

軍事 政治 特朗普 布林肯 拜登 貿易 中美關係 兩岸關係 解放軍 中國

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