【中美角力】美航母羅斯福號艦隊南海航行　擬應對解放軍戰機持續繞台

以羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）航空母艦為首，連同1艘巡洋艦及2艘驅逐艦的艦隊從上周六起（23日）進入南海海域航行。

羅斯福號戰鬥群司令瓦利西莫（Doug Verissimo）表示，此次為例常航行，目的為保證南海的航海自由。與此同時，兩岸關係亦在拜登（Joe Biden）上台後漸趨緊張。就在艦隊進入南海當天，大量解放軍戰機在東沙群島上空盤旋，並數度進入台灣防空識別區。

【中美關係】拜登指美國需重新參與國際事務 並呼籲盟友聯手抗華 【下一頁】

「於南海航行的船隻佔環球貿易的三分二，對美國與貿易夥伴來說，美軍在區域內的航行將對航海安全及自由有正面影響。」瓦利西莫此番言論恰恰發生在拜登上台後的第三天。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）上周二（19日）在參議員人事聽證會上表示，中國將毫無疑問地對美國構成重要挑戰，並肯定前總統特朗普（Donald Trump）對中國的強硬立場。

中國向來一直反對美國在有關水域航行，並多次表示南海中的南沙群島為中國不可分割的一部分。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看／See First】搶盡投資先機