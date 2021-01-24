沽空機構慘成美國散戶點心 GME軌空事件號召人 5萬美金變1177萬

遊戲驛站(GME)是近日最受曯目的美股，原因在該公司曾遭到沽空機構香櫞（Citron Research）高調沽空，香櫞創始人Andrew Left表示遊戲驛站只值20美元。言論隨即引起美國網民的強烈不滿，美國熱門網上論壇Reddit的股票討論區「wallstreetbets」中，大量散戶號召股戶齊齊買入GME，推高股價引起軋空（Corners），對抗香櫞。結果從周三（20日）起，GME的股價節節上升，周三升近57.39%，至周五更一度爆升逾70%，股價也由周三最低開市價20.42元，到周五（22日）最高曾升至76.757，最終收報65.01元，股價單周升逾83.13%。

是次軋空事件中，令「wallstreetbets」一戰成名，當中最著名的散戶「Deepfuckingvalue」（Youtube頻道：Roaring Kitty）從2019年6月7日起，不停買入GME的認購期權（call options），至9月3日買入約成本約5萬美元的認購期權，並彭勵大家買進GME的認購期權。當時GMR股價不足1美元。他認為未來GME的價格逐步上漲，並且沽空者最終會迫於壓力回購股票，形成軋空，到時候股價便會暴漲。

在後來的一年內，「Deepfuckingvalue」每周在「wallstreetbets」上更新其GME的倉位，也把期權轉換成半期權半股權，直到今周GME股價持續暴漲，沽空者被逼大量回購股份加劇其升勢，「Deepfuckingvalue」也更新其持倉：

從其截圖中可見，現時他的期權價值已有約1117萬美元，17個月內大漲210倍。

5萬變千萬的故事也引來網民的熱烈討論，有人表示這僅僅是「paper trade」，但也有網民高呼「Amazing！」

編輯：黃銳