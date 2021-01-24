【疫苗延誤】輝瑞、阿斯利康疫苗產能不及預期　後者向歐盟交付量大減6成

▲ 疫苗供應數量不似預期，打亂了歐盟各國的接種計劃。

全球各大藥廠的新冠肺炎疫苗陸續開始投產供應，惟產能不足的問題成為焦點。美國藥廠輝瑞（美︰PFE）及英國藥阿斯利康先後表示，由於產能不及預期，削減向歐盟國家的新冠疫苗初始交付量。

英國阿斯利康公司上周末表示，由於供應鏈中的一座生產基地產能減少，新冠疫苗的初始產量將低於預期。公司將努力提高產能，並將在今年2月和3月開始向歐盟供應疫苗。

據外媒引述阿斯利康一名管理人員披露，該公司原定3月底前向歐盟交付大約8000萬劑疫苗，目前只能交付大約3100萬劑，初始交貨量減少了大約60%。

輝瑞上周也表示，將暫時放緩對歐洲的供應，以調整生產結構，以提振產出。意大利方面表示，輝瑞本周的疫苗交付量比原計劃減少29%，下周將減少20%。

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輝瑞近日以其位於比利時的製藥廠需改造以提高產能為由，放緩疫苗交付速度。目前，意大利和波蘭已經警告，可能把輝瑞採取法律行動。

歐盟委員會表示，阿斯利康公司已經通知歐盟，疫苗交付計劃有變，歐盟正在努力了解更多細節。據報道稱，歐盟各國政府對阿斯利康公司削減新冠疫苗初始交付量深表不滿，要求該公司明確交付時間表，以便制訂接種計劃。

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編輯︰侯景成