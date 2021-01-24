【佐敦封區】餐飲業界料封區食肆受影響　籲放寬晚市堂食及推補助

▲ 稻苗學會總幹事梁偉傑認為，封區範圍內的食肆做不到生意大受打擊，封區期間人流減，相信連帶周邊食肆都受影響。（資料圖片）

政府昨日清晨圍封佐敦「受限區域」作強制檢測，稻苗學會總幹事梁偉傑認為，旗下會員較少在該區開業，不過封區範圍內的食肆做不到生意大受打擊，封區期間人流減，相信連帶周邊食肆都受影響，至於受影響程度，則要視乎解封後，市民對前往該區消費的信心。

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除了佐敦食肆受影響，疫情一直打擊全港餐飲業，該會預計，2020年全年食肆收益損失可達355億元，預見新一輪大規模餐飲結業潮即將出現，建議政府放寬晚市堂食及推行補助，拯救餐飲業及整個經濟圈。

外賣難彌補堂食損失 春茗宴會酒樓或將結業

根據稻苗學會和香港日本食品及料理業協會的數據分析，過去一年365日計，餐飲業有272日是受社交距離措施規管入座率、每枱人數或營業時間，佔全年的75%日子。現時禁晚市堂食已超過兩個月，晚市一般佔全日生意6至7成。雖然外賣生意增加，但彌補不到堂食損失。

兩會均指：「假如農曆年仍禁晚市堂食，對業界是致命打擊，往時做春茗宴會的酒樓食肆已揚言，如不再放寬晚市堂食，農曆年收入無望，將會裁員或結業。」

因此，他們建議，政府放寬食肆晚市堂食，業界也會配合政府再加強防疫，如要求員工定期檢測、改善食肆換氣率及人流管制等；同時建議政府推行第5輪的補助及精準「保就業」支援，針對協助受影響業界，包括餐飲業走出困境。

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記者：朱悅瀅