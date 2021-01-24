加籍華裔毒梟於荷蘭落網 集團每年販毒交易額近5500億

▲ 《路透社》公佈的謝志樂護圖片

荷蘭警方上周六（23日）證實，亞洲販毒集團首腦謝志樂（Tse Chi Lop，音譯）已於荷蘭機場落網。謝志樂列入全球頭號通緝名單，由謝志樂控制的販毒集團，每年毒品交易金額料達700億美元（約5,460億港元）。荷蘭警方指謝志樂於荷蘭出庭後，料會被引渡至澳洲繼續受審。

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荷蘭警方發言人阿萊（Thomas Aling）表示，因應澳洲警方的要求，荷蘭警方上周五（22日）於阿姆斯特丹機場拘捕謝志樂。根據澳洲聯邦調查局（AFP）的調查，謝志樂所控制的亞洲販毒集團「The Company」，每年生意額高達700億美元，控制當地7成的冰毒毒品市場。

阿萊指謝志樂為頭號通緝犯，被捕期間沒有反抗。他預料謝志樂在荷蘭出庭後會被引渡至澳洲，但未有進一步透露法律程序，亦未知謝志樂是否已委託代表律師。

謝志樂現年57歲於中國出生並持有加拿大籍，警方以他的綽號「三哥」（Sam Gor）代指其販毒集團。根據四國緝毒官員和《路透社》報道，謝志樂曾定居多倫多，但近年不時往返澳門、香港和台灣等地。

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路透社在2019年的專題報道中，指謝志樂的集團在2018年，單從販賣冰毒就可獲利潤高達170億美元（約1,326億港元），並將謝志樂與亞洲版的墨西哥著名毒梟古茲曼（El Chapo）相提並論。

路透社更指，謝志樂一向乘坐私人飛機出行，平時出入都有泰拳拳手保護。據悉，謝志樂更曾經於澳門賭場一晚賭輸約6,600萬美元（約5.1億港元）。

責任編輯：李俊儀

▲ 澳洲警方網頁上沒有指明是謝志樂被捕，僅表示有加拿大籍毒梟於荷蘭落網