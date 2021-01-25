【酒醉金迷@iM網欄】葡萄園管理術：過冬保養大法

全球氣候變化，我在法國也深深體驗得到。今年冬季下的雪極少，聖誔在里昂過節時，僅看到下了不足一小時的「毛毛細雪」，雪花轉眼就消失得無影無蹤。不過，上周末剛好巴黎與里昂都下了一場大雪，這場「遲來雪」讓法國人開心不已，紛紛轉載相片，滋潤抗疫疲勞的人心。

法國里昂雪景 (來源：三個紅白藍的法國facebook專頁)

說回位處法國西南的波爾多，一月份市中心的温度介乎0至12度之間，下雪的機會很微。由於臨近大西洋，波爾多屬溫帶海洋性氣候，簡單來說即是冬暖夏涼，無論是夏天或冬天都氣候怡人，這亦是此處土地能孕育出偉大葡萄酒的一個重要因素。

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雖然說波爾多的冬天對居民來說不算太冷， 但對酒莊內的葡萄藤而言，還需要得到悉心的呵護，才能捱得過漫長的冬季。因此，即使此時園內的枝椏看上去光禿禿、冷冷清清的，但釀酒師一點也不清閒呢。當中一項非常重要的工作，就是剪枝！

如圖所見，工作人員正剪走葡萄藤上多餘的樹葉和枝條，留好芽眼的位置和數量，等到冬去春來的時候，生長出來的葡萄枝葉符合理想，有助控制來年的葡萄產量。如果葡萄藤的枝芽過多，會令來年的產量超標，影響每顆葡萄的品質；相反若被過度修剪，則易令葡萄採收時整體成熟度久佳，所以說不要看輕這個看似簡單的工作，內裡其實大有學問！

工序完成後，被剪下來的枝條也不會被浪費掉，它們有些會被集中在一起燃燒，釋放出熱量促進空氣流通，防止冷空氣凝聚在地面冷壞脆弱的葡萄藤；有些則會與稻草、秸稈、和肥料等被堆放在葡萄藤根部附近的土壤，化作春泥更護花。