【拜登上任】本周料公布應對氣候變化政策 促中國減排

▲ 拜登料於本周公布應對氣候變化的政策，或會敦促中國減排。

拜登上任美國總統後，隨即根據7大目標制定多項防疫措施，並簽署10項行政命令生效。路透社報道，拜登料於本周公布應對氣候變化的政策，預料更會敦促中國加強執行減少溫室氣體排放的目標。

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路透社引述一份備忘錄指，拜登（Joe Biden）料於周三（27日）公布第二輪的行政命令。白宮國家氣候顧問麥卡錫（Gina McCarthy）並未透露，周三公布的政策具體内容。

報道指，内容料會包括一項應對美國氣候變化的綜合行政命令，並將氣候變化問題列為國家安全優先事項。

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美國氣候特使克里（John Kerry）曾任職奧巴馬時期的國務卿，當年有份代表美國討論《巴黎協定》。克里指出中國為全球最大溫室氣體排放國，認為中國近期就溫室氣體減排作出的承諾「還不夠好。」（not good enough.）

克里透露上周五（22日）與歐洲多國外長通話。他聲稱多國外長批評特朗普（Donald Trump）政府應對氣候變化行動不足，並指他們對拜登政府寄予厚望。

克里指出，美國不僅僅只是訂立目標，更可能會透過應用從空氣中直接抽取二氧化碳等新技術，來應對氣候變化。

責任編輯：鄭錦玲