【WFH】日系手提電腦新品　VAIO E15上市售6990起

▲ VAIO E15不但配備AMD Ryzen行動處理器，同時擁有符合人體工學的外形和輕巧的設計。體積輕巧纖薄，僅重1.77kg及厚19.9mm。(圖片來源: Nexstgo力高創科)

在家工作加大手提電腦需求，各大品牌新一年繼續推出新產品應市。VAIO在港向來有一群日系品牌支持者，日前在香港市場推出全新VAIO E15手提電腦，搭載AMD Ryzen 行動處理器，輕薄機身加上工作、遊戲兩方面性能兼備，主打年輕活力的用戶。

設計上，VAIO E15外形符合人體工學，可確保在打開屏幕時機身向上傾斜以與桌面形成自然的傾斜角度，用家單手已可輕易打開屏幕。而屏幕為15.6吋FHD IPS屏幕及窄邊框設計，配置Radeon Vega 8顯示核心或Radeon RX Vega 10顯示核心一同運作，為用家帶來超高清影像和流暢的影片播放及線上遊戲性能。裝置支援一般操作如瀏覽網頁、查閱電子郵件及文檔達8小時供電。

VAIO E 15系列已於NEXSTMALL (www.vaio.nexstmall.com) 及各大特約零售商正式發售，搭載AMD Ryzen 5 3500行動處理器售6,990港元，搭載AMD Ryzen 7 3700行動處理器售7,990港元。

▲ VAIO E15規格

責任編輯: 周俊霖