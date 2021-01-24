  • 18°C
香港時間 : 2021125日 (一) 00:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【WFH】日系手提電腦新品　VAIO E15上市售6990起

科技 16:29 2021/01/24

分享：

VAIO E15不但配備AMD Ryzen行動處理器，同時擁有符合人體工學的外形和輕巧的設計。體積輕巧纖薄，僅重1.77kg及厚19.9mm。(圖片來源: Nexstgo力高創科)

在家工作加大手提電腦需求，各大品牌新一年繼續推出新產品應市。VAIO在港向來有一群日系品牌支持者，日前在香港市場推出全新VAIO E15手提電腦，搭載AMD Ryzen 行動處理器，輕薄機身加上工作、遊戲兩方面性能兼備，主打年輕活力的用戶。

設計上，VAIO　E15外形符合人體工學，可確保在打開屏幕時機身向上傾斜以與桌面形成自然的傾斜角度，用家單手已可輕易打開屏幕。而屏幕為15.6吋FHD IPS屏幕及窄邊框設計，配置Radeon Vega 8顯示核心或Radeon RX Vega 10顯示核心一同運作，為用家帶來超高清影像和流暢的影片播放及線上遊戲性能。裝置支援一般操作如瀏覽網頁、查閱電子郵件及文檔達8小時供電。

VAIO E 15系列已於NEXSTMALL (www.vaio.nexstmall.com) 及各大特約零售商正式發售，搭載AMD Ryzen 5 3500行動處理器售6,990港元，搭載AMD Ryzen 7 3700行動處理器售7,990港元。

VAIO E15規格

責任編輯: 周俊霖

相關文章

【CES 2021】Lenovo推旋轉屏幕手提電腦　ThinkPad X1 Titanium Yoga售1.8萬起
2021/01/12
【CES 2021】Lenovo推旋轉屏幕手提電腦　ThinkPad X1 Titanium Yoga售1.8萬起
仿效蘋果？傳三星將推出搭載Exynos晶片電腦設備
2021/01/19
仿效蘋果？傳三星將推出搭載Exynos晶片電腦設備
【WFH】最受歡迎盜版軟件排行榜　Adobe慘成「大贏家」
2020/12/12
【WFH】最受歡迎盜版軟件排行榜　Adobe慘成「大贏家」
Google收購CloudReady OS　加速Chrome OS普及化
2020/12/17
Google收購CloudReady OS　加速Chrome OS普及化
電腦軟件 電腦設備 筆記簿型電腦 在家工作 處理器 AMD

上一篇文章

氣球提供網絡服務Project Loon宣告結束　Google母企Alphabet：商業上不可行

下一篇文章

【5G手機】realme發布realme 7 5G中階機　支援5G雙卡雙待功能
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【晶片大戰】内地手機晶片市佔率排行　聯發科佔31.7%排名第一
【晶片大戰】内地手機晶片市佔率排行　聯發科佔31.7%排名第一
Windows 10更新現Bug！或令電腦無限重啟
Windows 10更新現Bug！或令電腦無限重啟
【5G手機】realme發布realme 7 5G中階機　支援5G雙卡雙待功能
【5G手機】realme發布realme 7 5G中階機　支援5G雙卡雙待功能
【榮耀新機】脫離華為後首款產品　榮耀旗艦手機V40正式登場
【榮耀新機】脫離華為後首款產品　榮耀旗艦手機V40正式登場
【5G手機】英手機品牌推5G滑蓋鍵盤手機　約售7720港元 （有片）
【5G手機】英手機品牌推5G滑蓋鍵盤手機　約售7720港元 （有片）
蘋果iOS 15 支援名單曝光　最暢銷 iPhone將被淘汰？
蘋果iOS 15 支援名單曝光　最暢銷 iPhone將被淘汰？