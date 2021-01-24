【美股攻略】Cathie Wood都看好 3D打印成2021年投資新主題？

眾所周知，美國著名投資基金方舟投資（ARK Investment Management）創始人兼首席執行官Cathie Wood，以投資「破壞性創新科技公司」聞名，旗下王牌ETF-ARKK在2020年大漲逾170%，其淨值便大漲1.5倍，資產規模達239.1億美元，為全球最大的主動型投資ETF。Cathie Wood在去年年尾撰文，認為DNA定序、機器人技術、能源儲存、人工智能和區塊鏈，這5大科技創新可顛覆全球經濟。其中涵蓋14種技術，正正包含了近日持續暴漲的3D打印股。

事實上，3D打印股在2012年至2013年曾是熱門的題材股，兩大3D打印股：3D Systems（NYSE: DDD）及Stratasys（NASDAQ： SSYS）分別在該兩年上漲約370%和231%，但在2014年起大跌，3D Systems在更自高位的97.28美元跌至去年的4.6美元。而方舟投資旗下在2016年也成立了一個專門投資3D打印股的ETF：3D Printing ETF（PRNT）

然而，在2021年開首，眾3D打印股王者歸來，在1月7日，3D Systems公布出乎預期的銷售數字後大升，單日大升104%，成交額更是創上市來的新高，多達40.09億美元。同日，大量資金流入整個板塊，Stratasys、Desktop Metal（NYSE: DM）、ExOne（NASDAQ: XONE）等股價開始大升。至周五（1月23日）龍頭股3D Systems在2021年已升逾229%。

3D打印股股價大升，亦獲分析師看好。Hypergrowth Investing的分析師Luke Lango認為，3D打印是「第四次工業革命」的最大機會之一，十年後，3D打印市場的價值將達到1500億美元。

部分熱門3D打印概念股：

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編輯：黃銳