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【拜登上任】拜登約翰遜首次通話 翼加強英美同盟關係

環球社會熱點 15:39 2021/01/24

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美國總統拜登上任，多國領袖紛紛祝賀拜登入主白宮。拜登上任後於上周六（23日），首次以美國總統的身份與英國首相約翰遜通話。約翰遜歡迎美國重新加入《巴黎氣候協定》，又指期待未來在氣候變化和新冠肺炎疫情等議題上和拜登合作，同時加強英國和美國的合作關係。

駐守國會軍人被迫瞓停車場 拜登捱轟後致歉（多圖） 【下一頁】

英媒引述英國首相府發言人指，約翰遜（Boris Johnson）在上周六的通話中，率先祝賀拜登（Joe Biden）正式就任美國總統。

約翰遜亦歡迎拜登帶領美國，重新加入《巴黎氣候協定》和世衛組織（WHO）。有鑒於英美兩國在安全防禦等議題上維持長期合作的關係，兩人亦在履行北約同盟（NATO）、促進人權和保護民主的議題上達成共識。

通話期間，約翰遜和拜登亦討論了兩國自由貿易協議的前景。約翰遜重申，希望盡快解決現有的貿易分歧。兩國領袖更表示希望能夠儘快會面，並於今年透過七大工業國集團（G7）、二十國集團（G20） 和聯合國氣候變化大會（COP 26）等組織合作。

拜登據報未知疫苗分發資訊 因國防部拒合作 【下一頁】

通話後，約翰遜於社交媒體Twitter上表示，他和拜登通話的感覺良好。他希望在疫情結束後，兩國可推動環境可持續復甦，同時可加深英美兩國的「緊密同盟關係」（ close alliance）。

據報，約翰是首位拜登上台後正式通話的歐洲國家領袖。拜登在上周五（22日），分別和加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）和墨西哥總統洛佩斯（Lopez Obrador）通話。

責任編輯：李俊儀

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