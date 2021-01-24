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【牛津疫苗】供應歐盟量少6成 據報僅交付3100萬劑

環球社會熱點 15:10 2021/01/24

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新冠肺炎疫情全球大流行，各國均加快接種新冠疫苗的速度。外媒引述消息人士指，牛津疫苗今年首季供應給歐盟各國的劑量料少6成，預計僅能供應約3,100萬劑牛津疫苗。歐盟的目標是直到今年8月，可為7成的成年人口接種新冠疫苗，牛津疫苗供應量減料會影響歐盟接種計劃。

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牛津疫苗由英國牛津大學與藥廠阿斯利康（AstraZeneca）共同研發。阿斯利康合作夥伴Novasep位於比利時的工廠出現問題，導致疫苗生産受阻。

路透社引述消息人士指，阿斯利康上周五（22日）知會歐盟今年首季僅能供應3,100萬劑牛津疫苗，較原定的8,000萬劑大減6成。報道指，阿斯利康早前曾同意於今年第二季可交付超過8,000萬劑牛津疫苗。但由於工廠生産問題，阿斯利康上周五未能向歐盟提供第二季的交付目標數字。

歐盟已向阿斯利康訂購3億劑牛津疫苗，更可能會增購1億劑。牛津疫苗供應數量大減6成，或會導致多個歐盟國家接種計劃出現延誤。另外，輝瑞（Pfizer）早前宣布位於比利時的工廠需要翻新，未來數周的疫苗運送會出現延誤，疫苗交付數量料會減少。

責任編輯：鄭錦玲



 

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