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【新冠肺炎】巴西疫情嚴峻 研究指死亡率達38%

環球政經 17:00 2021/01/24

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《柳葉刀》（The Lancet）近日刊登巴西國家傳染病研究所重症監護實驗室等多家機構聯合發表的論文，詳細介紹了2020年2月16日至8月15日期間，巴西全國25萬住院新冠患者的臨床特徵，研究顯示，巴西的232036例新冠肺炎病例中，有79687例進入重症監護室接受治療，在232036例病例中，有87515名患者死亡，死亡率高達38%。同時，每10例在重症監護室接受治療的新冠肺炎病例中，就有6例死亡。

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同時，在巴西內陸亞馬遜州（Amazonas），正式宣布「醫療崩潰」。據指，該州重症病例激增，令醫療資源短缺，一些醫院的氧氣供應已耗盡，重症患者超過病房可容納量，多名病患被送往其他州治療。

由於資源不足，當地患者之間只能共用氧氣瓶，醫護人員必須每10分鐘將氧氣換給另名患者。更有多名病患家屬怒控，由於氧氣耗盡，患者被迫停止使用呼吸器，。世界衛生組織表示，亞馬遜州的首府馬瑙斯重症病房的使用率已達100%，且這個情況已持續多周，醫院也面臨氧氣、醫護人員防護裝備等資源短缺，許多人因此受感染。

亞馬遜州重症激增，與當地新突變的病毒有關。據外媒報道，該新突變病毒具有更大的傳染力，由日本首次發現，有別於南非及英國的新種病毒，是亞馬遜州內獨立誕生的。
 

編輯：黃銳

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