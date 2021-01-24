  • 20°C
香港時間 : 2021124日 (日) 15:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有盈退休】曾智華：打疫苗嗎？我打！

名人薈萃 14:04 2021/01/24

分享：

香港人，在任何聚會，好興問人嘢（八卦？），例如：一、你移唔移去英國呀？二、你有冇買騰訊呀？三、你會否轉用signal及MeWe呀？

最近，又有N人問我：「碌Sir，你會否打疫苗呀？」

小弟答：「會！」

通常，此答案一出，對方必睩大雙眼，擺出個表情：「喂，唔係啊fa？你都肯/敢打？」

有此一問，當然因為知道小弟對政府施政極多不滿。所以，誤會我乃「反政府份子」，凡政府推的政策皆唔支持。

多餘！我素來評論時事，以理性角度出發。係好就好，係唔好就唔好。況且，如今已退休，更加毋須簽下「忠於乜乜物物」。

疫苗為唯一希望

疫情發展到今天，你知我知全世界知，病毒根本不會自動消失。若人人「佛系」式面對，一定攬死全球經濟，將過去人類的建設，逐一摧毁。試問，有任何正常人會想見到及接受嗎？

如今，唯一希望，是各大藥廠鬥快研發出預防疫苗，抵抗病藥，令大家可以逐漸恢復正常生活。

民意調查顯示，香港超過一半市民冇準備打疫苗。原因？又係你知我知大家知。第一，以拒絕打疫苗來顯示對政府的態度（有點不理性）；第二，基於少少自私，要保護自己，幾大睇其他人打後有冇不良反應才決定。

任何新研發藥物及疫苗，一定要經真人臨床測試。所以，測試期，一定要有志願者。

呢批志願者，非常可敬，因佢哋用自己的身體及健康來引證新藥及疫苗效應。

過程中，少不免會出現這樣那樣的問題。點解佢哋肯接受？

無他，若任何可能具副作用而必須人體測試的藥物，皆冇人肯挺身試的話，最終就是攬住一齊「死」，無法開展第一步。

小弟決定打疫苗，沒有甚麼「崇高理念」。只是覺得第一階段志願者已測試過。我只不過在可計算風險下參與將其推廣。冇事的話，望人人皆接受，早日令社會回復正常矣。有事，天意！

講完！如果你唔肯打住，我打先囉！

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 曾智華

欄名 : 有盈退休

最新專欄文章 更多

【有盈退休】曾智華：風騷退休卡片
2021/01/11
【有盈退休】曾智華：風騷退休卡片
【有盈退休】曾智華：我是Seenager！
2020/12/27
【有盈退休】曾智華：我是Seenager！
【有盈退休】曾智華：偶爾懷舊好快樂
2020/12/13
【有盈退休】曾智華：偶爾懷舊好快樂
【有盈退休】曾智華：必殺的「老是佛電台」
2020/11/29
【有盈退休】曾智華：必殺的「老是佛電台」
【有盈退休】曾智華：沒有廢老，只有廢人
2020/11/15
【有盈退休】曾智華：沒有廢老，只有廢人
疫情 疫苗 副作用 曾智華

下一篇文章

【新冠肺炎】歐洲多國疫情嚴峻　各國收緊入境政策或重新關閉邊境
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】人夫80萬買樓基金訓身科技股 現金剩3萬 妻子大崩潰求助　結局出人意表
【網民熱話】人夫80萬買樓基金訓身科技股 現金剩3萬 妻子大崩潰求助　結局出人意表
【樓市現象】買家冇睇樓 業主冇減價仲要反價8萬 仍決意以558萬購尚悅兩房
【樓市現象】買家冇睇樓 業主冇減價仲要反價8萬 仍決意以558萬購尚悅兩房
【職場熱話】見工疑變被套料　主管一句說話激嬲求職者　網民：嘥時間不特止，比假希望嗰度衰！
【職場熱話】見工疑變被套料　主管一句說話激嬲求職者　網民：嘥時間不特止，比假希望嗰度衰！
【室內設計】盤點10個家居裝修設計失誤　裝修前諗清諗楚
【室內設計】盤點10個家居裝修設計失誤　裝修前諗清諗楚
【2021部署】2021年 值得留意的10大收息股
【2021部署】2021年 值得留意的10大收息股
【抽新股要留意】呢隻熱爆半新股 上市不足半年就發盈警預告年虧逾7億 原因是....
【抽新股要留意】呢隻熱爆半新股 上市不足半年就發盈警預告年虧逾7億 原因是....