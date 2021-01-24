【有盈退休】曾智華：打疫苗嗎？我打！

香港人，在任何聚會，好興問人嘢（八卦？），例如：一、你移唔移去英國呀？二、你有冇買騰訊呀？三、你會否轉用signal及MeWe呀？

最近，又有N人問我：「碌Sir，你會否打疫苗呀？」

小弟答：「會！」

通常，此答案一出，對方必睩大雙眼，擺出個表情：「喂，唔係啊fa？你都肯/敢打？」

有此一問，當然因為知道小弟對政府施政極多不滿。所以，誤會我乃「反政府份子」，凡政府推的政策皆唔支持。

多餘！我素來評論時事，以理性角度出發。係好就好，係唔好就唔好。況且，如今已退休，更加毋須簽下「忠於乜乜物物」。

疫苗為唯一希望

疫情發展到今天，你知我知全世界知，病毒根本不會自動消失。若人人「佛系」式面對，一定攬死全球經濟，將過去人類的建設，逐一摧毁。試問，有任何正常人會想見到及接受嗎？

如今，唯一希望，是各大藥廠鬥快研發出預防疫苗，抵抗病藥，令大家可以逐漸恢復正常生活。

民意調查顯示，香港超過一半市民冇準備打疫苗。原因？又係你知我知大家知。第一，以拒絕打疫苗來顯示對政府的態度（有點不理性）；第二，基於少少自私，要保護自己，幾大睇其他人打後有冇不良反應才決定。

任何新研發藥物及疫苗，一定要經真人臨床測試。所以，測試期，一定要有志願者。

呢批志願者，非常可敬，因佢哋用自己的身體及健康來引證新藥及疫苗效應。

過程中，少不免會出現這樣那樣的問題。點解佢哋肯接受？

無他，若任何可能具副作用而必須人體測試的藥物，皆冇人肯挺身試的話，最終就是攬住一齊「死」，無法開展第一步。

小弟決定打疫苗，沒有甚麼「崇高理念」。只是覺得第一階段志願者已測試過。我只不過在可計算風險下參與將其推廣。冇事的話，望人人皆接受，早日令社會回復正常矣。有事，天意！

講完！如果你唔肯打住，我打先囉！

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