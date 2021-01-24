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俄羅斯反對派支持者示威　全國各地共拘捕2000多人

環球政經 04:31 2021/01/24

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俄羅斯反對派呼籲民眾周六（23日）於全國各地示威，抗議政府拘捕反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny），全國有超過2500名示威者被拘捕或扣留。

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納瓦尼在去年8月在俄羅斯遭暗殺不遂，其後送往德國柏林就醫，於本月17日從德國柏林返回莫斯科，在抵達莫斯科機場後便被執法人員以違反假釋為由逮捕並拘留至今。

俄羅斯反對派領袖返國後即被捕 多國敦促立即釋放 【下一頁

對此俄羅斯反對派號召各地民眾上街示威，據路透社（Reuters）統計，在首都莫斯科便有4萬人參與遊行，為2019年後最大型的反政府示威。俄羅斯有關部門指只有4000人參與了示威，並指責該活動為非法。距離莫斯科9000公里外的遠東首府海參崴（Vladivostok），有約3000名反對派支持者上街抗議。其他大城市如聖彼得堡（St Petersburg）和西伯利亞地區均有示威。

示威者舉起「釋放納瓦尼」和其他反對總統普京（Vladimir Putin）的標語，觀察團體表示全國共有逾2500名示威者被拘捕，單單在莫斯科就有900名。莫斯科更出動防暴警察鎮壓示威者，更有示威者被拖走及用警棍毆打。

納瓦爾尼疑被落毒　歐盟及英國制裁6名俄羅斯高官 【下一頁

一些納瓦尼的親信，比如他的發言人亞米什（Kira Yarmysh）均在較早前被拘捕。

有報導稱當地電話訊號及互聯網服務在周六受影響，未知是否與示威有關。而社交平台如TikTok等充滿有關示威及納瓦尼的影片，俄羅斯通訊監察局要求TikTok及其他平台將這些資訊下架，並指這些訊息將誤導青少年參與違法活動，警告若這些社交平台或將面臨罰款；教育部則呼籲家長不要讓子女參加示威。

歐盟發言人表示關注示威，並指責俄羅斯當局濫捕及暴力對待示威者，同時透露在周一（25日）將有進一步行動。

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撰文 : 張健兒

遊行集會 請願示威 社交平台 普京 德國 莫斯科 俄羅斯 柏林 聖彼得堡 路透社

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