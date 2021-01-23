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【新冠肺炎】英國阿斯利康指因產能問題 首季供應歐盟疫苗將減六成

環球政經 18:14 2021/01/23

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英國阿斯利康藥廠宣布，基於生產問題，其與牛津大學共同研發的新冠病毒疫苗，於首季供應給歐盟的疫苗數量，將會減少約60%至3100萬劑，低於原先預計的約8000萬劑。

阿斯利康發聲明指，因為歐洲供應鏈內其中一個生產地點的產能下降，以致初期疫苗產量低於預期，不過強調藥廠將繼續加大產量，並於2月及3月提供數以千萬劑疫苗予歐盟。

【新冠肺炎】拜登與杜魯多同意下月會面  擬就疫苗與醫療供應展開合作 【下一頁

據報，歐盟衞生專員對於阿斯利康的決定感不滿。目前歐盟仍在審核有關疫苗，預計將於本月29日前會決定是否批出緊急使用權。此外，早前輝瑞及BioNTech的疫苗亦因廠房改造原因，而延遲向歐盟交貨，影響歐盟的疫苗接種計劃。

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記者：溫藹紅

牛津大學 疫苗 歐盟 新冠肺炎疫情 傳染病

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