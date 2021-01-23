【5G手機】realme發布realme 7 5G中階機　支援5G雙卡雙待功能

▲ realme7 5G搭載MediaTek Dimensity 800U晶片，提供5G+5G雙卡雙待功能，其產品將於2月4日本地發售。

5G網絡在本地開通後，為應對消費者換機需求，不少品牌積極推出相關產品。日前，内地手機品牌realme推出新款5G手機，搭載MediaTek Dimensity 800U晶片，以及5G+5G雙卡雙待功能，其產品售價僅為2,799元，並於2月4日本地發售。

realme 7 5G配有6.5吋挖孔全屏幕，屏幕比例達到90.5%，屏幕刷新率達至120Hz，觸控率達到180Hz。其產品具備5G+WiFi雙通道網絡加速技術，以及5G+5G雙卡雙待功能，可提供更穩定及高效的網絡體驗。另外，手機電池容量達5000mAh，支援OTG反向充電功能，並提供30W快充。

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鏡頭配置方面，realme7 5G主鏡頭配有4800萬像素，更設有200萬人像鏡頭、800萬超廣角鏡頭、200萬微距鏡頭及1600萬前置鏡頭。相機支援「AI場景辨識」、「AI智慧美顏」、「超廣角」及「超級微距」等功能。

realme7 5G設有8GB +128GB儲存空間，最大可擴充至256GB。手機備有銀色及藍色兩款選擇，售價為2,799元，將於下月4日正式發售。

責任編輯：李寶如

