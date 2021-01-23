【新冠肺炎】拜登與杜魯多同意下月會面  擬就疫苗及醫療供應展開合作

加拿大總理辦公室宣布，加國總理杜魯多與美國新任總統拜登，同意於下個月舉行首腦會談。此前，拜登於本月20日就任美國總統後，其首通對外國元首的電話打給杜魯道，據報二人在電話中提及共同對抗新冠病毒。

據杜魯多辦公室發布的聲明稱，兩位領袖「認識到兩國的基本優先要務，就是結束全球的新冠疫情」，同時兩人亦就疫苗與醫療供應展開合作作出討論。據外媒引述加拿大政府消息人士指，目前不清楚杜魯多與拜登於下個月的會談，將會以面對面或是線上視訊的方式進行。

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此外，白宮日前表示，兩國領袖在電話會談中亦強調「美加關係的戰略重要意義」，並討論包括對抗疫情在內的廣泛議題。消息人士亦指，杜魯多與拜登強調兩國必須合作對抗氣候變遷，並指「他們花了很長時間討論氣候問題」，同時杜魯多或將就美國停止兩國的「基石XL」輸油管興建計畫，以及「買美國貨（Buy American）」經濟政策，向拜登提出意見。

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記者：溫藹紅