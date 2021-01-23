摩根士丹利CEO去年薪酬增22% 袋2.6億元人工

摩根士丹利（美：MS）公布監管文件，其行政總裁高聞（James Gorman）去年薪酬金額增加600萬美元（約4651萬港元），增幅相當於22%。

摩根士丹利表示，高聞去年獲得3300萬美元（約2.6億港元）工作報酬，當中包括基本工資150萬美元、現金獎金787.5萬美元、遞延分配獎勵787.5萬美元，及價值1575萬美元的績效獎勵。該行聲明指，有關決定是基於公司去年的財務業績創新紀錄，以及已考慮高聞在該行實施長期戰略方面的進展。

據資料顯示，摩根士丹利去年實現淨利潤110億美元，上年同期為90億美元，按年增長22%；而有形普通股權益收益重新獲得15.2％，上年同期為13.4％，按年增長1.8個百分點。

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此外，摩根大通（美：JPM）在周四表示，其行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）將不獲加薪，去年他的整體年薪維持3150萬美元（即約2.4億港元），當中包括與業績掛鈎的2500萬美元限制性股票、150萬美元基本年薪和500萬美元花紅。

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記者：溫藹紅