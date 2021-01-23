【美股焦點】大摩CEO去年加薪22%袋2.6億人工

▲ 大摩行政總裁James Gorman去年年薪增加600萬美元，約22%。

疫情去年打擊全球經濟，銀行業管理層薪酬未見受絲毫影響。大摩（美：MS）行政總裁James Gorman去年年薪增加了600萬美元（4651萬港元），加薪幅度高達22%。大摩表示，James Gorman去年整體薪酬將獲得3300萬美元，約2.6億港元，而對上一年則為2700萬美元。

大行高管薪金不減，摩通CEO去年袋2.4億元，詳情【下一頁】

James Gorman薪酬包括4部分，基本薪金150萬美元，現金獎金787.5萬美元，遞延股權獎勵787.5萬美元，以及1575萬美元的績效股權獎勵。

大摩聲明表示，由於Gorman在實施有效的長期戰略，公司2020年創紀錄的財務業績，該行實現淨利潤110億美元，按年22%，有形普通股權益回報率升至15.2%；此外，Gorman完成伊頓萬斯公司及E*Trade Financial的收購，有利於幫助該行投資管理及經紀業務的發展。

不過，大摩董事會再次要求Gorman將75%的刺激性薪酬推遲3年發放，且所有這些薪酬必須以公司股權的形式支付。

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編輯：陳華