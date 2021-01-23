【新冠肺炎】英國變種病毒致命率較初始病毒高30% 約翰遜：當前疫苗仍然有效

英國早前首先發現的變種新冠病毒，英國首相約翰遜表示，已有證據顯示，變種病毒可能導致病人死亡率上升30%。全球關注疫苗對變種病毒的有效性，惟約翰遜強調，英國目前正在使用的牛津及輝瑞（Pfizer）疫苗，對原來的新冠病毒以及變種病毒均有效。



英國首席科學顧問瓦蘭斯（Patrick Vallance）指，在若干患者組別，變種病毒的致命率相較初始病毒的致命率高30%，不過目前還未具有充分證據。

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約翰遜於周五時間在記者會上稱，根據最新得到的數據反映，變種病毒除了具有較強的傳播力之外，病人的死亡率亦高於感染初始病毒的患者，表示當前的防疫措施不變，且不考慮放鬆封鎖政策。

英國政府公布，周五新增1401人死於新冠肺炎，單日再增加40261人確診，確診數字累計增至逾358.39萬宗。此外，全國目前已有逾538.31萬人接種第一劑新冠疫苗。

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記者：溫藹紅