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【佐敦封區】佐敦封路改道　一文看清小巴路線巴士綫臨時安排

股市 15:26 2021/01/23

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政府清晨圍封佐敦「受限區域」，範圍內的人士須留在處所，並按政府安排接受強制檢測。

政府將佐敦指明「受限封區」，在內人士須留在其處所並按政府安排接受強制檢測。運輸署今日（23日）提醒市民，為配合封區安排，包括介乎炮台街與吳松街之間的一段北海街、西貢街及寧波街；及介乎甘肅街與南京街之間的一段新填地街、上海街及廟街的佐敦部份道路將封閉。此外，共有7條巴士路線需要改道。

巴士及專線小巴改道

7條巴士路線，包括九巴36B、46、203E、260X、268B、269B號線及城巴E21X號線，及3條九龍區專線小巴路線，包括3、74及74S號線臨時改道行駛，部分車站亦會取消或遷移。

詳情請瀏覽運輸署網頁

交通改道

沿上海街前往佐敦道方向的車輛只可右轉入甘肅街及渡船街（南行）；

車輛臨時禁止由甘肅街左轉入上海街；

車輛臨時禁止由炮台街（南北行）轉入西貢街（東行）；

車輛臨時禁止由炮台街（南行）左轉入北海街（東行）；

車輛臨時禁止由吳松街（南行）右轉入西貢街（西行）及寧波街（西行）；及

沿西貢街（西行）前往上海街方向的車輛只可左轉入吳松街（南行）。

此外，還暫停使用公共小巴站、的士上落客點、停車場及停車位。

警方將視乎現場路面情況實施及調整封路、交通管制及改道措施。運輸署預計上述路段一帶的交通將會繁忙。駕駛人士請保持忍讓，遵從警方的指示。

公共運輸營辦商將會張貼通告，通知乘客上述臨時安排。使用公共運輸服務的乘客須特別留意有關改道及取消／遷移車站的安排。

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編輯：陳華

疫情 交通 的士 巴士 小巴 運輸 運輸署 佐敦 九巴

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