【名人豪宅】順豐創辦人王衛團隊5億購東半山豪宅　為何在內地「怒刪」豪宅身家報道？

▲ 順豐創辦人及相關人士購入3伙新地旗下東半山司徒拔道18號豪宅CENTRAL PEAK。

快遞龍頭順豐控股（深：002352）創辦人王衛去年身家在順豐業績大增下猛漲。有內地媒體及自媒體報道，身家逾2億的王衛及其關聯人士今年初豪擲5億元購入香港山頂豪宅，惟有關文章在各大平台遭刪除，傳因為豪宅的報道「激怒」了王衛。一時令王衛的香港豪宅變得神秘，究竟在何處？為何其買豪宅的文章被刪除？

王衛豪宅圖：

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豪擲5億買新地東半山豪宅？

根據香港土地註冊處數據，順豐王衛及其相關人士以4.93億購入3伙山頂豪宅Central Peak項目，為新鴻基地產 （00016） 旗下位於東半山司徒拔道18號的超級豪宅項目。

其中分別為EVEREX II座3樓B室、Alpex II座5樓Manor A室、Alpex II座的5樓B單位，實用面積介乎1665方呎至2104方呎，實用呎價在7.7萬元至8.9萬元，售價約在1.3億至1.88億元。

買家鄧麗貞與王衛妻子同名，料為同一人，其為呎價及售價最貴的Alpex II座5樓Manor A室的買家。另為余楚媛（Yu Chor Woon Carol），與搜狐前CFO同名，為順豐旗下明德有限公司董事；王鎏桐被指亦為王衛順豐旗下相關人士。

與快遞員的親民形象不符 王衛內地怒刪豪宅、身家文章

去年速遞物流業受惠受疫情，順豐去年 公布的營運數據也亮眼，屢刷新紀錄，帶動集團股價造好，市值突破4500億元人民幣。 根據福布斯實時富豪榜，目前王衛身家384億美元，折合港元約 2977億，為中國第6大富豪。

對於王偉而言，買豪宅並不足以為怪，但網絡上涉及《王衛斥資5億買豪宅，身家2億》的文章或內容在各大平台均被一併刪除。

據一位業內人士指出，原因在於「順豐」是靠一個個快遞員拼搏出來的，王衛在外界的形像是很低調的富豪。

業內人士稱，王衛將自己打造成快遞員的親民形象，甚至當快遞員遭遇欺負的時候，站出來仗義執言。但實際上，王衛和快遞員之間本身差距很大，前者是頂級富豪，後者則是底層打工者。

王衛九龍塘豪宅價值15億元

以上豪宅似乎與王衛物管，那麼其真正的豪宅在何處？王衛在於2010年透過時豐企業有限公司，以3.5億元購入九龍塘喇沙利道55號屋地，位於浸會大學傳理視藝大樓對面。2020年估值搞到15億元，2019年租值約540萬元。

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編輯：陳華