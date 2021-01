【新冠疫苗】Bill Gates已接種首劑 形容「感覺極好」

美國疫情持續,微軟創辦人比爾蓋茨(Bill Gates)表示已接種新冠疫苗,形容接種新冠疫苗後「感覺極好」。年屆65歲的比爾蓋茨,正是接種新冠疫苗的優先群組之一。比爾蓋茨一直支持新冠疫苗的研發工作,曾捐助4億美元(約31.2億港元)。

南非購買疫苗價格 貴歐盟國家近1倍半 【下一頁】

蓋茨在Twitter上載接種新冠疫苗的照片,並撰文指:

「65歲的好處之一,是我有資格接種新冠疫苗。這周我接種首劑新冠疫苗,感覺極好。感謝所有使我們有這進展的科學家、試驗參與者、監管機構及前線醫療工作者。」

(One of the benefits of being 65 is that I’m eligible for the COVID-19 vaccine. I got my first dose this week, and I feel great. Thank you to all of the scientists, trial participants, regulators, and frontline healthcare workers who got us to this point.)