【新冠疫苗】比爾蓋茲已接種首劑 形容「感覺極好」

美國疫情持續，微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）表示已接種新冠疫苗，形容接種新冠疫苗後「感覺極好」。年屆65歲的比爾蓋茲，正是接種新冠疫苗的優先群組之一。比爾蓋茲一直支持新冠疫苗的研發工作，曾捐助4億美元（約31.2億港元）。

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蓋茲在Twitter上載接種新冠疫苗的照片，並撰文指：

「65歲的好處之一，是我有資格接種新冠疫苗。這周我接種首劑新冠疫苗，感覺極好。感謝所有使我們有這進展的科學家、試驗參與者、監管機構及前線醫療工作者。」 （One of the benefits of being 65 is that I’m eligible for the COVID-19 vaccine. I got my first dose this week, and I feel great. Thank you to all of the scientists, trial participants, regulators, and frontline healthcare workers who got us to this point.）

蓋茲夫婦成立的基金會「Bill & Melinda Gates Foundation」早在去年3月，已宣布和輝瑞等多間藥廠，合作開發新冠肺炎疫苗，曾捐助4億美元（約31.2億港元）。

責任編輯：林嘉莉