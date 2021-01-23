【新股IPO】風華秋實已向港交所提交上市申請 管理鹿晗、魏大勛等藝人

港交所公開資料披露，來自北京的音樂娛樂服務提供商風華秋實，已向港交所提交上市申請招股書，計劃於香港主板IPO上市。風華秋實是一家在中國經營超過10年的音樂娛樂服務提供商，集團主要從事三大業務板塊，分別是音樂版權許可及音樂錄製、演唱會主辦及製作，以及藝人管理，當中包括內地知名藝人鹿晗、魏大勛等。

據招股文件顯示，音樂版權許可和音樂錄製是集團主要業務，主要通過兩個來源產生收益，其一是從許可音樂作品中收取的版稅費，包括單曲、數字專輯、實體專輯、視頻和音樂庫精選曲目；其二是從提供音樂製作服務中收取的製作費。集團客戶主要包括數字流媒體平台、營銷及廣告公司、專輯製作公司、唱片公司、商業企業和音樂藝人。

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至於演唱會主辦業務，集團表示，會從演唱會門票銷售的收入、演唱會廣告及贊助收入以及演唱會相關產品的收入中產生收益，並會為第三方主辦的演唱會及活動提供製作服務，從中收取製作費。於最後實際可行日期，集團分別管理10名音樂藝人及10名練習生藝人，幫助管理及協助他們在音樂娛樂行業內的事業發展。

提到對若干藝人的倚賴，集團指於2019年支付予鹿晗集團，即包括鹿晗控制的東陽宸佑影視文化工作室、南京鹿晗影視文化工作室，及上海方昱影視文化工作室，之總採購成本佔同年總採購成本的46.1％。

招股文件又指，集團於2018年、2019年及2020年首九個月的收益，分別約為1.004億元（人民幣．下同）、5560.5萬元及5850萬元；同期純利分別約為1860元、1880萬元及4500萬元。

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記者：溫藹紅