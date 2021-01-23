【新股IPO】掌門教育擬最快今年赴美上市 傳已選定摩根士丹利和瑞信為承銷團 集資超3億美元

中國線上教育平台掌門教育擬考慮最快今年在美國上市。據內媒引述消息報道，掌門教育已選定摩根士丹利及瑞信，作為負責其美國首次公開招股（IPO）的承銷投行，此次IPO募集資金額預計將超過3億美元（約23億港元）。據報，掌門教育回應表示不予置評。

據掌門教育官網介紹，公司於2005年成立，最初針對課後補習與線下培訓為主，公司繼而於2014年進行轉型，專注為4至18歲孩子提供線上一對一的教育服務，目前該平台的註冊學員已超逾6,000萬名。

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此外，報道又引述投行人士消息稱，擬赴美IPO的另一家中國線上教育品牌公司火花思維，亦已選定高盛及瑞信作為承銷商，料募集資金額約3億美元。據了解，目前火花思維的在讀學生超過25萬人，員工數量約6500人。

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記者：溫藹紅