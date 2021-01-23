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【5G手機】英手機品牌推5G滑蓋鍵盤手機　約售7720港元 （有片）

科技 12:18 2021/01/23

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最近，英國手機品牌推出Astro Slide 5G手機，不但可支援5G網絡，更設有實體QWERTY鍵盤。

較早前，英國手機品牌Planet Computers，透過眾籌網站研發Astro Slide 5G手機。最近，該產品終於正式推出，不但可支援5G網絡，更設有實體QWERTY鍵盤，產品售價為819歐元（約 7,720 港元）。

<<iPhone VS Android手機保值排行　HTC包尾最容易貶值

<<【5G手機】OPPO發布Reno5系列5G手機　提升AI人像錄影功能+售3599元起

現時普遍手機用戶都習慣使用觸控屏幕，最近英國手機品牌透過Indiegogo眾籌網站，推出一款配備實體鍵盤的5G手機，目前已正式推出市場。該產品採用滑蓋式設計，設有FHD+解像度 6.39 吋AMOLED屏幕，搭載MediaTek Dimensity 800晶片，以及預載Android 11系統。

最特別的是，用戶只要在側邊推開手機屏幕，便能使用實體QWERTY鍵盤。另外，Astro Slide 5G 可支援 Qi 無綫充電，電池容量為 3,500mAh 電池。前置鏡頭為13MP像素，後置鏡頭達到48MP像素，機身有兩個USB-C接口、一個microSD 卡槽，並設有指紋辨識等功能。據了解，產品售價為819歐元（約 7,720 港元），目前預訂價格為 573 歐元（約 5,406 港元）。

責任編輯：李寶如

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