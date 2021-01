前美國總統特朗普當地時間周三卸任後,周五首度發聲談及未來的大計。曾指「將會很快再見大家」的特朗普,回應記者提問時表示「我們將會做些事,但不是現在」。特朗普早前被指有意另起爐灶組新黨,並取名「愛國者黨」。

特朗普周五在佛羅里達州海湖莊園享用晚餐時,被《華盛頓觀察家報》記者追問未來計劃。特朗普僅回應指:

「我們將會做些事,但不是現在。」

(We’ll do something, but not just yet.)