【新冠肺炎】微軟創辦人比爾·蓋茨接入首劑疫苗 稱「感覺良好」

微軟(Microsoft ,美︰MSFT)創辦人比爾·蓋茨(Bill Gates)在推特上發文稱,自己已接入首劑新冠疫苗,指感覺良好,並向醫護人員等致謝。據其發布的照片顯示,比爾·蓋茨面戴黑色口罩對鏡頭微笑。

比爾·蓋茨的推文指,「65歲的好處之一,就是我有資格接種新冠狀疫苗。這周我植入了第一劑新冠疫苗,感覺良好(One of the benefits of being 65 is that I’m eligibla for the COVID-19 vaccine. I got my first dose this week, and I feel great.)」。他又於帖文中感謝所有科學家、志願者、監管人員及醫護人員,稱「是他們讓我們走到了這一步」。

【新冠疫苗】冀上任百天內為1億民眾接種 專家:拜登計劃絕對可行:【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

自新冠疫情爆發後,比爾·蓋茨致力於資助最少7種疫苗的研發以應對疫情。比爾·蓋茨早前表示,比爾和梅琳達基金會(Bill and Melinda Gates Foundation)將捐贈超過400億美元(約3,100億港元),以全面關注疫情。據了解,基金會目前已捐贈了2.5億美元(約19.4億港元)。

延伸閲讀 德州醫生疑偷取9劑疫苗 率先讓親友使用 辯方律師:「只是擔心過期」【下一頁】

美國目前是全球疫情最嚴重的國家,美國總統拜登日前預料,美國因感染新冠肺炎致死人數將超過60萬人。比爾·蓋茨日前亦曾公開發文,指期待與拜登政府就新冠病毒等挑戰開展合作。

【拜登就職】應對國內四大危機 拜登就任即簽12項行政命令 【下一頁】

據外媒報道,美國疫苗接種計劃已經於上月展開,首輪「1A」組別的前線醫護人員已陸續接種,次輪為列為「1B」組別的75歲或以上人士及非醫護前線工作人員,及後為65歲至74歲長者,當中非醫護前線工作人員包括警察、消防、郵差、教師及護老院工作者等,預計有約4,900萬人。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法,讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者:溫藹紅