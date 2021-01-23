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【新冠肺炎】微軟創辦人比爾·蓋茨接入首劑疫苗 稱「感覺良好」

環球政經 11:30 2021/01/23

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微軟（Microsoft ，美︰MSFT）創辦人比爾·蓋茨（Bill Gates）在推特上發文稱，自己已接入首劑新冠疫苗，指感覺良好，並向醫護人員等致謝。據其發布的照片顯示，比爾·蓋茨面戴黑色口罩對鏡頭微笑。

比爾·蓋茨的推文指，「65歲的好處之一，就是我有資格接種新冠狀疫苗。這周我植入了第一劑新冠疫苗，感覺良好（One of the benefits of being 65 is that I’m eligibla for the COVID-19 vaccine. I got my first dose this week, and I feel great.）」。他又於帖文中感謝所有科學家、志願者、監管人員及醫護人員，稱「是他們讓我們走到了這一步」。

【新冠疫苗】冀上任百天內為1億民眾接種 專家：拜登計劃絕對可行：【下一頁

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自新冠疫情爆發後，比爾·蓋茨致力於資助最少7種疫苗的研發以應對疫情。比爾·蓋茨早前表示，比爾和梅琳達基金會（Bill and Melinda Gates Foundation）將捐贈超過400億美元（約3,100億港元），以全面關注疫情。據了解，基金會目前已捐贈了2.5億美元（約19.4億港元）。

延伸閲讀 德州醫生疑偷取9劑疫苗 率先讓親友使用 辯方律師：「只是擔心過期」【下一頁

美國目前是全球疫情最嚴重的國家，美國總統拜登日前預料，美國因感染新冠肺炎致死人數將超過60萬人。比爾·蓋茨日前亦曾公開發文，指期待與拜登政府就新冠病毒等挑戰開展合作。

【拜登就職】應對國內四大危機　拜登就任即簽12項行政命令 【下一頁

據外媒報道，美國疫苗接種計劃已經於上月展開，首輪「1A」組別的前線醫護人員已陸續接種，次輪為列為「1B」組別的75歲或以上人士及非醫護前線工作人員，及後為65歲至74歲長者，當中非醫護前線工作人員包括警察、消防、郵差、教師及護老院工作者等，預計有約4,900萬人。

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記者：溫藹紅

新冠肺炎疫情 美國 拜登 比爾蓋茨 新冠肺炎 傳染病

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