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【美股收市】疫情嚴峻道指挫179點 納指照破頂

股市 05:10 2021/01/23

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外界繼續關注拜登（Joe Biden）政府的1.9萬億美元財政刺激計劃進展，惟全球疫情加快蔓延，拖累投資氣氛。美股周五個別發展，道指連跌兩日，以科技股為主的納指照破頂，輕微創收市新高。
道指收報30996點，跌179點；標指收報3841點，跌11點；納指收報13,543點，升12點。

個股方面，英特爾（美：INTC）公布季績，淨利潤為59億美元，按年跌15%。該公司確認2023年將推出7納米（nm）製程晶片，惟未有披露外判產能的詳情，股價昨跌9.3% ; IBM收入連續10季倒退，股價挫近10%。蘋果升1.6%創新高。
美國總統拜登警告，全國新冠肺炎死亡個案恐在下月突破50萬人，並呼籲以戰時狀態抗疫。英國首相約翰遜表示，有證據顯示，變種的新型冠狀病毒致死率比普遍病毒高30%。歐洲多國宣布收緊防疫管制措施，泛歐指數Stoxx 600收市下滑0.57%，旅遊休閒股挫2.5%。

拜登政府準備在周日與一批國會參議員會面，討論新紓困計劃，希望獲得足夠的參議員支持，盡快通過他倡議的1.9萬億美元新紓困計劃。不過，華盛頓政治評論員相信，共和黨參議員可能要求他削減紓困規模，換取共和黨人支持方案。
經濟數據方面，美國1月Markit製造業採購經理指數（PMI）初值報59.1；好過市場預期的56.5。去年12月二手樓銷售按月增長0.7%，好過市場預期。
不過，華爾街近日有個別聲音開始吹淡風，對美股當前高估值現象發出警告。美銀（Bank of America）獨創的「賣方指標」（sell-side indicator）顯示，股市現正處於2008年金融危機以來最接近「賣出」門檻。該指標是主要衡量賣方分析師情緒，是反向指標。換言之，大行看法愈牛，風險就愈高。

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責任編輯：柯志宏

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