【變種病毒】約翰遜:英變種病毒致死率高  歐多國收緊防疫

歐美地區的新冠疫情再趨嚴重，英國首相約翰遜表示，有證據顯示，變種的新型冠狀病毒可能與更高死亡率有關。

英國首席科學顧問瓦蘭斯(Patrick Vallance)稱，在某些患者組別，變種病毒的致命率相比普遍病毒高30%，但目前相關證據還不充分。

歐盟召開視像高峰會議後，建議歐盟各國應避免境內外的非必要旅行；同時，警告未來可能採取更進一步的限制措施。

約翰遜周五在疫情記者會上說，有研究的早期證據顯示，變種新冠病毒除了傳播力較強外，在若干地區，變種病毒可能比原本的病毒更加致命 ; 預期英國的死亡數字會持續高企，目前在醫院留醫的人數比第一波疫情時高78%，國民保健系統正承受巨大壓力。

他表示，目前英國正在使用的兩款疫苗，對原本的病毒及變種病毒均有效，又認為當局目前還不能考慮放鬆封鎖政策。

英國政府公布，周五新增1401人死於新冠肺炎，較7天每日平均1224人病殁的增幅高，亦多於上日的1290人不治。單日再多40261宗確診，較7天每日平均有40485宗略低；確診數字累積增至超過358.39萬宗。全國已有超過538.31萬人接種第一劑新冠疫苗。

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責任編輯：柯志宏