【變種病毒】約翰遜：英國變種病毒致死率或高30% 疫苗仍有效

英國疫情再趨嚴重，英國首相約翰遜表示，有證據顯示，英國出現的變種病毒，可能令死亡率增加30%。不過，約翰遜強調，目前英國正在使用的牛津疫苗、輝瑞疫苗，都對原本的新冠病毒及變種病毒均有效。

約翰遜當地時間周五在疫情記者會上指，有研究的早期證據顯示，變種新冠病毒除了傳播力較強外，在若干地區，變種病毒可能比原本的病毒更加致命，預期英國的死亡數字會持續高企。

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目前在醫院留醫的人數比第一波疫情時高78%，國民保健系統（NHS）正承受巨大壓力。

不過，英國首席科學顧問瓦蘭斯（Patrick Vallance）稱，在某些患者組別，變種病毒的致命率相比普遍病毒高30%，但目前相關證據還不充分。

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英國政府公布，周五新增1401人死於新冠肺炎，較7天每日平均1224人病殁的增幅高，亦多於上日的1290人不治。單日再多40261宗確診，較7天每日平均有40485宗略低；確診數字累積增至超過358.39萬宗。全國已有超過538.31萬人接種第一劑新冠疫苗。

責任編輯：柯志宏